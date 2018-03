Itt az első kép Messi harmadik gyerekéről

Szombaton megszületett Lionel Messi harmadik fia. Az FC Barcelona argentin sztárja kihagyta csapata Málaga elleni mérkőzését, hogy felesége, Antonella mellett lehessen a kis Ciro érkezésekor.

Miközben csapattársai Málagában gyűjtötték be a három pontot, Lionel Messi egy barcelonai kórházban húzta be a harmadik strigulát, ahol megszületett harmadik fia, Ciro. Az argentin sztár szinte rögtön posztolt is egy képet a közösségi oldalára, amelyen a kis jövevény az ujjába kapaszkodik.

"Isten hozott, Ciro! Istennek hála, minden rendben ment! A mama is jól van, mind nagyon boldogak vagyunk!" - írta a kép mellé.

Kicsivel később pedig a mama, azaz Antonella Roccuzzo oldalán is megjelent egy kép, ezen már a család minden tagja szerepelt, azaz a papa és a mama mellett a két nagyobb fiú, az ötéves Thiago és a kétéves Mateo is.