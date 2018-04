Angliában húsvéthétfőn is „fociztak".

A Championship 40. fordulójában az Ipswich Town hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Millwall-lal. A meccsen a vendégek szereztek vezetést, de nem sokkal a második félidő kezdete után Martyn Waghorn két góljával fordított az Ipswich.

Már ha tényleg ő lőtte az egyiket. A felvételből nehéz eldönteni. Igazából, az is jó kérdés, hogy hogy került be a labda a kapuba. De bekerült. És tudjuk: a ritkán látott gól is gól.