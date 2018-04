Gulácsiék a Marseille, a vízilabdások Görögország ellen játszanak

Csütörtökön már a negyeddöntőkkel folytatódnak a labdarúgó Európa Liga küzdelmei és szerencsére még mindig szoríthatunk magyar játékosnak, Gulácsi Péter csapata, a RB Leipzig ugyanis az Olympique Marseille-t fogadja. Természetesen a másik három párharcot is megnézhetjük, de a focin kívül is rendkívül széles választék vár ránk. A férfi pólóválogatott Görögországgal csap össze az Európa-kupa nyolcasdöntőjének első körében, de lesz még futsal, női foci, kerékpár, tenisz, sznúker, hoki, curling és kosárlabda, valamint a folytatódik a darts Premier League is.