61 milliót lopott, majd egy meccsen el is bukta a Tippmixen

Az évszázad leglúzerebb tolvaja lehet Cs. István, aki tíz perc alatt szerzett 61 millió forintot, de a lopott pénzt egy órával később már el is vesztette. A pénzszállítóként dolgozó férfi a tettét három éve követte el, most kapott négy évet egyetlen rossz mozdulatért, egy hibásan elhelyezett ikszért.

A Bors beszámolója szerint a pénzszállító rekordgyorsasággal jutott több mint 61 millió forinthoz és szintén rekordidő alatt el is vesztett mindent, beleértve a szabadságát is. Munka után higgadtan távozott táskájában összesen 61 millió 14 ezer forinttal. A lopott pénz mintegy három kilót nyomott. Első útja egy belvárosi lottózóba vezetett, ahol az alkalmazottak is meglepődtek, amikor közölte, hogy mekkora összeget akar feltenni egy mérkőzésre, egészen pontosan a Telekom Bonn–Bilbao Euroliga kosárlabda-mérkőzés végeredményére.

Ezután elment vacsorázni, és beült egy moziba. István mozi után bement egy kávézóba, és remegő kézzel megnézte a végeredményt, a hazaiak győzelmére tippelt, de ott tudta meg, hogy a vendégcsapat győzött 81- 90 lett a végeredmény. Amikor rájött, hogy mindent elvesztett, önként feladta magát a rendőrségen.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2016. július 5-én elsőfokú ítéletében Cs. Istvánt sikkasztás miatt 2 év 10 hónap börtönre ítélte. A másodfokon eljáró a laphoz eljutatott információ szerint a Fővárosi Törvényszék a büntetését most 4 évre súlyosbította.

Egyébként ha bejön a tippje, egy óra alatt tisztán 52 millióval lesz gazdagabb, azaz összesen 113 milliót nyert volna. A férfi terve az volt, hogy a gigantikus nyereményből visszaadja a lopott pénzt, az 52 milliót pedig zsebre vágja.