Megmutatta káprázatos alakját a gyönyörű vízilabdakapus

Tökéletes pillanatban elkapott képpel örvendeztette meg rajongóit és szurkolóit az UVSE női vízilabda csapatának kapusa. Gangl Edina egy víz alatti fotót tett ki magáról a közösségi oldalára.

Nem is nagyon kellenek kommentek a látványhoz, Gangl Edina is csupán annyit írt hozzá - ami szabad szemmel is látható -, hogy "A víz alatt".

A válogatott kapus csapatával a Ferencváros elleni bajnoki elődöntő visszavágójára készül. Az UVSE az első meccsen 11-4-re legyőzte a zöld-fehéreket, folytatás április 14-én, szombaton este 18.30-kor a Népligetben. Addig is lehet Gangl Edina fotójával hangolódni.