A világ egyik legjobb kosarasát választotta férje helyett Victoria Beckham

Victoria Beckham hosszú évtizedek óta bizonyítja, hogy akár férje neve nélkül is megélne: saját divatmárkája a világ legjobbjai között szerepel, üzletasszonyként tökéletesen megállja a helyét, időnként azonban be-bekacsint a sportvilágba. Most is egyik új kollekciója népszerűsítéséért állt össze egy fotózás kedvéért a világ valaha volt egyik legjobb kosarasával.