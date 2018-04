Nem fotós mestermű, de az 50 forintos hátára tökéletes hokijelenet

Kevesen tudják, hogy a budapesti jégkorong divízió I/A világbajnokságra készített különleges 50 forintos érme hátoldalán szereplő ábra egy fénykép alapján készült. Azt pedig talán még annyian sem, hogy kinek a műve, mikor és hol lőtte az illető, és kik szerepelnek rajta. Az alkotót, a Magyar Jégkorong Szövetség és az Origo fotósát, Mudra Lászlót kérdeztük.

A hokiszeretőknek biztosan nem kell bemutatni a munkásságát, hiszen ön fotózza többek között a magyar válogatott mérkőzéseit is? Hogyan kezdődött az összefonódása a sporttal?

2008-ban keresett meg a Dunaújváros csapata, hogy készítsek képeket a hazai meccseken, mert a korábbi fotósuk elköltözött. A klubnál adtak az arculatra, költöttek a megjelenésre és a marketingre is. Sokáig tartott velük az együttműködés, közben pedig a Magyar Jégkorong Szövetségben is megismerték a képeimet. Az akkori kommunikációs munkatárs, Ágoston Judit felhívott, majd 1-2 próbamunka után meg is állapodtunk. Azóta kísérem a válogatottat mindenhova és a hazai meccseken is én fotózok. Szeretném is megköszönni a szövetségnek a töretlen bizalmat.

Hogy indult az emlékérmes történet?

Valamikor az év elején, télen kaptam egy fülest, hogy terveznek egy ilyet a világbajnokság alkalmából, de természetesen ez nem volt publikus és én sem mondhattam el senkinek. A kép kiválasztásába egyébként nem volt beleszólásom.

Kik vannak a képen és mikor készült?

2016 februárjában, amikor a Papp László Budapest Sportarénában rendezték az olimpiai selejtezőket, aminek a döntőjében Lengyelországgal játszott a magyar válogatott. A meccs végül szétlövésekkel dőlt el és az egyik lengyel játékos, Krysztof Zapala büntetőjét kaptam el, amit Rajna Miklósnak lőtt.

Mit kell tudni a fotóról?

Fotós szempontból nem a leghálásabb a büntetőpárbaj, hiszen a csatár háttal van. Ez a kép sem egy fotótechnikai mestermű, de a jégkorong fontos motívumai, azaz a kapura lövés, a kapu, vagy mondjuk a kapus jellegzetes felszerelése megtalálható rajta, letisztult a kompozíció. Persze voltak még utómunkálatok és a tervező is átdolgozta.

Régóta dolgozik a Magyar Jégkorong Szövetségnek, megélt a válogatottal feljutást és A-csoportos kalandot is. Mire számít a budapesti divízió I/A világbajnokságon?

Nem vagyok szakember, szerintem az a lényeg, hogy mindig csak a soron következő meccsre koncentráljon a csapat. A feljutás ne cél legyen, hanem ennek az eredménye. Ha minden meccsről úgy jönnek le a játékosok, hogy mindent megtettek, de mondjuk mégis vereség a vége, akkor nem baj, hogy nincs feljutás és ezt a közönség is látni fogja. Nehéz a győzelmi kényszer, hiszen magasak az elvárások. Szerintem hasonló csoda lenne, mint Szapporóban, szóval összejöhet. Bízom a jó eredményben és abban, hogy izgalmas meccseket láthassunk, nekem ez a legfontosabb, a feljutás hab lenne a tortán.

Kövesse velünk április 22. és 28. között a divízió I/A világbajnokságot, ahol biztosan találkozhat Mudra László fényképeivel!