Megint jótékonykodik a kétszeres Európa-bajnok magyar kamionversenyző

Most bárki hazaviheti Lewis Hamilton, Sebastian vettel, Kimi Räikkönen és Fernando Alonso aláírását, ráadásul egy helyen, de persze nem ingyen. Egy jótékonysági aukcióban lehet megszerezni húsz Forma-1-es világsztár szignóját.

A 2017-es Forma-1-es Magyar Nagydíjat intették le azzal a kockás zászlóval, ami Gyulay Zsolt közbenjárásával került egy magánembertől a Győr Plusz Médiához azzal, hogy árverezzék el a relikviát. A befolyt összegből a mindszentpusztai Mit Tehetnék Érted Autista Otthon Alapítványt támogatják a szervezők.

A kezdeményezést a kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Kiss Norbert is támogatja, Facebook oldalán osztotta meg az árverésről szóló hírt. Nem ez az első eset, hogy a villámgyors pilóta jótékonykodik, néhány éve a Macsakaárvaház Alapítvány számára gyűjtött adományokat, amiket el is szállított a menhelyre. Az Origónak azt mondta, egyáltalán nem áll távol tőle a jótékonykodás.

Fontosnak tartom, hogy egy nemzetközi versenysorozat résztvevőjeként ne csak a saját sikereimért küzdjek, hanem kiálljak azokért is, akik segítségre szorulnak. Szeretek jó ügyek mellé állni, mint ez a mostani is. Igazából csak egy megosztással vettem részt az akcióban, de soha nem lehet tudni, hogy nem pont az én oldalamon látja-e meg ezt a zászlót egy olyan valaki, aki akár milliókat is fizetne érte."

A licit július 1-ig tart.