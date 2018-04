Barca-Sevilla a spanyol kupáért, topligák és Vidi-Debrecen

Ha szombat, akkor meccsdömping, ezúttal is hatalmas a kínálat a sportok szerelmeseinek. Folytatódik a bajnoki hajrá a topligákban, a Barca és a Sevilla a Spanyol Király-kupáért száll harcba, a Liverpoolt, a Bayernt, vagy éppen a Vidi-Debrecent is választhatjuk. Emellett vízilabda, tenisz, jégkorong és MotoGP is szerepel a repertoárban.