Megszületett Michelisz Norbert második kislánya

Michelisz Norbert szezonkezdete nem volt egyszerű a túraautó-világkupa 2018-as évadában. A marokkói hétvégén technikai hibák hátráltatták, futamot hazai pályán sem tudott nyerni, de első kislányáról elnevezett istállója, a M1RA és versenyzője, Nagy Dániel dobogóra állhatott, ahogyan Michelisz is a vasárnapi fő futamon.

Michelisz a verseny után elmondta, fáj a szíve, hogy nem sikerült a dobogó legmagasabb fokára állnia, de a csalódottsága nem tartott sokáig, ugyanis szerda reggel már az instagramon közölt képet a család legújabb tagjáról, Michelisz Emma Pannáról.

A versenyző korábban elmondta, hogy minden bizonnyal akkor is autóba ült volna, ha hamarabb indul be a szülés, de külön szerencse, hogy a magyar versenyhétvége következett a naptárban és Emma is megvárta, amíg mindenki csak vele tud foglalkozni.