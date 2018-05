Magyarországon zárul a V4 kerékpárverseny-sorozat

Nem csak a rekordlétszámú nemzetközi mezőny miatt az év legnagyobb egynapos bringás eseménye a V4 Kerékpárverseny, hanem a rengeteg kiegészítő program miatt is, amivel az egész családot szeretnék szórakoztatni a rendezők a Várkert Bazárban május 12-én, szombaton. A Külügyminisztérium védnöksége alatt szervezett nemzetközi verseny Várkertbazárban tartott sajtótájékoztatójára a vendégek stílszerűen tekerve érkeztek elektromos, hagyományos és országúti kerékpárokon.

A szombati verseny idén a négy futamból álló sorozat záróakkordja lesz a szlovák-, cseh- és lengyel nagydíjak után.

A 168,7 kilométeres táv megtétele során a nemzetközi mezőny többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc és Ravaszd érintésével érkezik meg Pannonhalmára, ahol a befutó előtti körözés során többször is meg kell küzdeniük a helyenként 15 százalékos, térköves emelkedővel.

A Visegrádi Négyek tagországai 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. A viadal azóta a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe, az UCI Europe Tour-ba integrálódott, négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyként. Most szombaton hazánkban kerül sor a zárófutamra, de más okból is különleges verseny lesz az idei, amiről Törzsök Zsolt főszervező beszélt:

"Az idei V4 Kerékpárverseny egy világörökség részét képező területről indul és egy világörökség részét képező területen ér célba, a Pannonhalmi Főapátság meredek emelkedőjén. Rekordlétszámú mezőny, 29 csapat 170 versenyzője rajtol majd el fél 2-kor a Várkert Bazár elől, ez hazánkban eddig a legnagyobb létszámú peloton. Először indul prokontinentális csapat is a V4 Kerékpárversenyen: a lengyel CCC Sprandi Polkowice."

A prokontinentális csapatok profi másodosztályú gárdák, amilyenek például a napokban zajló Giro d'Italia-n, vagy a Tour de France-on is részt vesznek.

Pannonhalmán nem csak a szombati győztes kap majd díjat, hanem a tagországok legjobb versenyzőinek járó trikók mellett eredményt hirdetünk a V4 Kupában is. Utóbbi a négy verseny első 20 helyezettjét rangsorolja. A pannonhalmi befutót követően a legjobban teljesítő húzhatja fel a sárga trikót.

Ahogy nevéből is kiderül, a V4 kerékpárverseny a Visegrádi Négyek egyik legfontosabb közös sporteseménye, ami Magyarország soros elnökségének egyik legkiemeltebb társadalmi rendezvénye is lesz, mondta el a sajtótájékoztatón Varju Krisztina Dóra, Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztosa, aki a verseny több vonatkozásáról is beszélt:

"1991-es megalakulása óta most már elmondhatjuk, hogy a V4 Csoport a régió legsikeresebb együttműködése: 65 milliós népességgel, gazdasági értelemben az Európai Unió motorja, politikai stabilitással rendelkező ország-csoportosulás.

A soros magyar V4-elnökség - ami 10 hónapja zajlik már - célként tűzte ki azt, hogy a négy ország közötti kapcsolatokat is erősítse, amiben fontos szerepet kap az a Visegrádi Alap, ami a V4 kerékpárversenynek is hosszú ideje támogatója."

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke is kiemelte a V4 kerékpárverseny jelentőségét:

A V4 kerékpárverseny azon túl, hogy a tehetséges bringásoknak kiváló alkalom megmutatni azoroszlánkörmeiket, alkalmas arra is, hogy bemutassa a csodálatos útvonalat, a természetes és építettkörnyezetet, ami turisztikai marketing célt is szolgál. További közvetett hatása pedig az, hogy a látványosan száguldó színes karaván példaképeket állít a gyerekek elé, akik testközelből láthatják a sportolókat és kaphatnak kedvet a kerékpározáshoz."

A gyerekekre és a szülőkre a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából sok egyéb program is vár délelőtt 10:30-tól este 18:00 óráig, melyekről Csorba Miklós, a Várkert Bazár előtt szombaton egész nap zajló esemény műsorvezetője beszélt. A Várkert Bazár előtti színpadon fellép a Mary Popkids, Tóth Vera és Tóth Gabi, valamint a tradicionális dzsesszt játszó Hot Jazz Band. A gyerekek szórakoztatásáról Kovácsovics Fruzsina gondoskodik, aki Elfeledett mézescsók című albumáról adja elő Lackfi János és Szalóczi Dani verseinek megzenésített változatait.

A színpadon kívüli programokra is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők: a verseny sztárvendége a Giro d'Italián és a Tour de France-on is kétszer második 55 éves olasz kerékpáros, Claudio Chiappucci lesz. A professzionális extrém biciklis bemutatón az ország legsikeresebb triál, break, parkour, BMX, gördeszka sportolói szórakoztatják elképesztően látványos módon a rendezvényre látogatókat. Lesz biciklis turmixbár, ahol az érdeklődők a biciklijük és az elektromos áram segítségével maguk működtethetik a turmixgépet, V4 padhinta közösségi hinta-lóca, zsonglőrbemutató, ökojátszóház, valamint Go Mobility akadálypálya is. A résztvevők továbbá egy mesterségesen kialakított pályán is versenyezhetnek egymással a Royal Fixi Club jóvoltából, a kijelölt mobil masszázs pontokon pedig a versenyzők, illetve a rendezvény résztvevői ingyenes sportmasszázs szolgáltatást vehetnek igénybe.