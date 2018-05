Döntő az FA-kupában, képernyőn a Fradi, a Bayern és a Juventus

Szombaton érdemes lesz előre bekészíteni ételt-italt, mivel szinte egész nap fantasztikus mérkőzéseket lehet nézni. Az angol FA-kupa döntőjében Chelsea-Manchester United mérkőzést rendeznek, az NB I-ben képernyőre került a Ferencváros és a Videoton is, de a Juventus és a Bayern München játékát is lehet csodálni, utóbbi a Német Kupáért száll harcba. De nem csak labdarúgás lesz a programban, az FTC 18 év után lehet bajnok a férfi vízilabdában, illetve tenisz, jégkorong, autósport és kajak-kenu is közvetítés is lesz.