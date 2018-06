Győri kézissel jött össze a Fradiban nevelkedett focista

Újra rátalált a szerelem Vincze Gábor volt válogatott focistára, aki korábban Dér Henivel alkotott párt. Sportolóval, a Győr kézilabdázójával jött össze, bár egyelőre igyekeznek óvni a kapcsolatukat a nyilvánosságtól, ismerőseik szerint odavannak egymásért a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Bódi Bernadettel.

A Blikk értesülése szerint Vincze Gábor a Győri Audi ETO jobbszélsőjébe, Bódi Bernadettbe szerelmes. Nem szeretnék nagy dobra verni, hogy együtt vannak, ezzel együtt Bódi még áprilisban feltöltött a közösségi oldalára egy képet, amelyen Vincze lányával, Lizával látható, együtt mentek vásárolni – a fotó is azt igazolja, hogy több van a felnőttek között, mint barátság.

Ismerőseik szerint remekül kijönnek egymással.

„Nagyon jól megvannak, amikor csak lehet, a szabadidejüket is együtt töltik. Számomra úgy tűnik, megtalálták az igazit. Azért nem szeretnék, ha szerelmük rivaldafénybe kerülne, mert Gábor korábbi kapcsolata megsínylette a nyilvánosságot. Tanult az esetből, és nem akarja, hogy ez újra megtörténjen – árulta el a pár egyik barátja lapunknak. – Persze nemcsak Gábort érte csalódás, hanem Bernadettet is, aki elvált férjétől. Most szerencsére mindketten boldogok, és remélik, ez sokáig így is marad."

Az élet meglepő dolgokra képes: Vincze Gábor testvére, a Ferencvárossal korábban a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláját is megjárt Ottó párja ugyanis szintén a Győri Audi ETO-ban kézilabdázik. A jelenleg a Sport TV szakértőjeként tevékenykedő volt labdarúgó boldog házasságban él Görbicz Anitával, a győri klub legendájával, aki négyszer lett Bajnokok Ligája-győztes a kézicsapattal. Kisfiuk, Boldizsár ebben a hónapban lesz 3 éves.