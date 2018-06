Szalaiék, a férfi kéziválogatott és a kajak-kenu Eb is képernyőn

A magyar labdarúgó-válogatott felkészülési meccsen lép pályára a Groupama Arénában a vb-résztvevő Ausztrália ellen, a férfi kézilabdázóinkra világbajnoki pótselejtező vár Szlovénia legjobbjai ellen Koperben, de a belgrádi kajak-kenu Eb-n is szoríthatunk magyaroknak. Az oroszországi focivébé egyik nagy esélyese is pályára lép, de lesz Forma-1, tenisz, autó és motorsport közvetítés is.