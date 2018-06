Ötvös Csöpi nyomdokaiba lépnének a modern kor vitorlázó gyerekei

Hangos gyerekcsapat közeledik a víz felé a balatonfüredi vitorláskikötőben. Szinte mindegyiken hosszú ujjú UV védős felső, mentőmellény, kezükben egy kishajó kormánya. Itt valami készül. Ötvös Csöpi oktatta így a gyerekeket a Balatonon vitorlázásra. A Bujtor István szobor nem messze áll ide Füreden. Óra indul.

Egy vitorlástábor gyakorlásra készülő csapata ez. Még nem versenyzők. Indulnak a vízre, de előbb saját maguk szerelik össze a hajóikat. A sebesség már vonzza őket, de nem győzni akarnak, csak egy jót hasítani a Balatonfüred és Tihany közötti vizeken.

Révfülöpön sokszor láttam már vitorlástáboros gyerekeket. 7-14 éves fiúk és lányok, akik abban a kivételes helyzetben vannak, hogy a nyár egy részét vízparton, napi sportolással töltik, miközben legalább ugyanilyen fontos élményként élik meg a barátságokat és szerelmeket. A kicsik fogják a kecskebékát, a nagyok meg keresik a herceget, vagy a hercegnőt. Az első hajóba ülés, az első borulás, (ezt konkrétan megtanulják), az első 1 hetes távollét a szülőktől, az első csók, az első szakítás, az első dübörgő balatoni vihar látványa, az első 4 órás rizikó parti. Nincs ennél sűrűbb, izgalmasabb, intenzívebb kor.

Az egy nyárra eső örökre szóló élmények száma magasabb, mint bármikor máskor életükben.

Mindez pedig a megismételhetetlen balatoni felhőkkel, naplementékkel és hullócsillagokkal keretezve. Nem csoda, hogy, aki egyszer elmegy egy vitorlástáborba, könyörögni fog a következőért, és addig fog járni, amíg csak lehet.

A pillanatot nem megörökíteni akarják, hanem átélni. Ha a hajón nem jó helyre kerül valami, az oktató úgyis kijavíttatja. Csak hibátlan felszereléssel és teljes fókusszal lehet vízre szállni. Öröm és izgalom a vitorlázás, de a víz veszélyes is lehet. Ezt már az első vízre szállás előtt megtanulják. A vízen száz veszély van, de mind a száz megelőzhető. Az időjárás sosem hibás, csak az aki, alulbecsüli.

Olyan élményt kell adni a gyereknek, amibe teljesen belefeledkezik. Legyen benne felelősség, izgalom, kihívás, cél, és az, hogy nem lehet félig odafigyelve átélni. Testük és agyuk bevetésen van. Figyelik a hullámzás változását, a felhőket, a széljelzőt, a vitorlát, karjuk folyamatosan érzi a kormány nyomásának változását, miközben agyukkal az oktató parancsait is fel kell dolgozniuk. A vízen nincs kérés a feljebbvalótól, csak utasítás. Izgalmas, de veszélyes üzem a vitorlázás. Gyors és határozott döntéseket kell hozni, Fekete és fehér. Itt nincs szürke. Akkor vagy biztonságban, ha ezt megtanulod.

A gyermekorra bizonyítottan kiemelkedően jó hatással bíró vitorlástábori élményeket ezen a héten lehetett kipróbálni ingyen, és anélkül, hogy rögtön 1 hétre kellene „beutalni" a gyereket. Ez a Go Boating.

A vitorlázást és a sportolni vágyó gyerekeket összekötő Go Boating napot június 7-én rendezték meg. Ezen a napon országszerte 20 helyen próbálhatták ki a fiatalok a vitorlázást. A Magyar Vitorlás Szövetség által szervezett és az Emberi Erőforrás Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával megvalósuló esemény már az előzetes összesítések alapján is elérte a tavalyi rekordot, vagyis több, mint 1630 diák vett részt a 20 helyszínen, a Go Boating események valamelyikén.

„A Vitorlás Suli Programjához csatlakozott vitorlásiskolák, valamint az utánpótlás-nevelő egyesületek a környék iskoláiból hívták meg a vitorlázás iránt érdeklődő 9-18 éves fiúkat és lányokat, hogy bemutassák nekik sportágat" – mondta el Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára az eseményen.

Holczhauser András azt is elmondta, hogy a Go Boating nap kaput jelent ahhoz, hogy a gyerekek megkedvelhessék a vitorlázást, amiből egy életre szóló amatőr vonzalom, de akár komoly élsport tevékenység is kialakulhat. Hogy ez utóbbi mennyire igaz, arra Érdi Mária a legjobb példa, aki 2012-ben, vagyis mindössze 6 éve ismerkedett meg a vitorlázással, ma pedig már ötszörös világbajnok és olimpikon. Érdi kiemelkedő tehetsége mellett kulcsfontosságú volt a pillanat, amikor teljes amatőrként kedvet kapott, hogy csak úgy különösebb cél nélkül kipróbálja a vitorlázást. Érdi Máriára érdemes figyelni, éppen a Go Boating előtt egy nappal is Világkupa futamot nyert Marseille-ben.

A vitorlázás egyértelműen a legösszetettebb módon pozitív hatású sport a fiatalokra. Edzi a fizikumot, az idegrendszert, de még a jellemet is. Adrenalinfokozó hatása pedig olyan erős, hogy az első élmény után újra meg újra keresi a lehetőséget, aki egyszer már átélte. A Go Boating ehhez az élményhez nyújtott kaput, a vitorlástáborok pedig ezt a kaput tárják még tágabbra a kamaszok előtt.