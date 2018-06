Pályán a címvédő és az első számú kihívó

Folytatódik a focivébé, és, ami még ennél is jobb hír - legalábbis a két csapat szurkolói számára -, hogy eljött a nagy nap, amikor a címvédő Németország, és az első számú kihívónak tartott Brazília is pályára lép Oroszországban. A nap harmadik mérkőzését Costa Rica és Szerbia vívja, emellett lesz még tenisz és mindenféle motorsportok is a vasárnapi tévés programban.