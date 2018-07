A magyar freestyle-os lazán ollózik egy hárompontost

Szász Kitt az elmúlt hónapokban idehaza kevesebbet hallatott magáról, most azonban újra megmutatta, hogy még mindig remekül érti ezt a szakmát.

A kiváló, négyszeres világbajnok freestyle focista – aki a múlt vasárnap véget ért focivébé hivatalos dalának Budapesten forgatott klipjében is szerepelt – az év első hónapjait Indiában töltötte (nem sokkal az utazás előtt adott hosszabb interjút az Origónak), ahol kollégáival a helyi bajnokság, a Super League mérkőzései előtt tüzelték fel a hangulatot. Hazatérve azonban most már a magyar rajongóknak is jut valami a világ egyik legjobb női freestyle-osának tudományából. Valószínű nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, ezek a kunsztok bármelyik világklasszis futballistának vagy kosárlabdázónak feladnák a leckét.