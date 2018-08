Újabb érmeket hozhatnak a vasárnapi úszó döntők

Ritka az olyan vasárnap, amikor megy a focibajnokság, mégsem a labdarúgásé a főszerep a tévében, de a mai egy ilyen nap lesz. A glasgow-i úszó-Eb harmadik napján már délelőtt is jó program lesz - vízbe ugrik Verrasztó Dávid, három magyar is rajtaol női kétszáz pillangón -, de az igazi sztárparádé a délután hatkor kezdődő döntőkben lesz. Akit elbűvölt az újonnan feltalált multisport formátum, annak szolgálhatunk még tornával és evezéssel is Skóciából.