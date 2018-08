Régen láttunk ennyire változatos sportműsort a tévében

Mint egy Michelin-csillagos séf menüje a Bocuse d'Oron, olyan színes, izgalmas és látványos a szombati sportműsor. A Premier League jóvoltából lesz minőségi foci, amihez igyekszik felzárkózni a francia bajnokság, de beleszagolhatunk a török ligába is. Glasgow mellett még mindig úsznak, a nyíltvízi csapatversenyben drukkoljunk a magyaroknak, ahogy a Berlini atlétikai Eb-n is. De lesz ezeken kívül torna, kerékpár, cselgáncs, triatlon, tenisz és gyorsasági motor is, mindi-mind profi tálalásban.