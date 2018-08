A sportrajongók ma ne is keljenek fel a tévé elől

A nyár múlását és az ősz közeledtét az időn ugyan még nem, a sportkínálaton viszont annál inkább lehet érezni. A múlt héten elrajtolt az angol bajnokság, amit most követ a spanyol, így fordulhat elő, hogy ma megnézhetünk egy Chelsea-Arsenal derbit, majd a Barca idei első meccsét, vagy mindezekre melegíthetünk a Bayernnel a Német Kupában. Persze megy tovább az OTP Bank Liga is, a címvédő MOL Vidi a Honvéd vendége lesz, míg a Fradi a Paksot fogadja. És még mennyi minden lesz ma, inkább nem is soroljuk, böngésszenek bátran!