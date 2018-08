Nem vicc: jön a kő-papír-olló bajnokság

Szeptember 7-én megrendezik az ország legőrültebb sportversenyét, a 2018-as kő-papír-olló magyar bajnokságot. A győztes nyereménye egy londoni utazás, ahol a sportág hazai legjobbja versenyezhet az kő-papír-olló európabajnoki címért. A részvétel regisztrációhoz kötött, maximum 256 fő jelentkezhet versenyzőnek.

2017-ben hatalmas sikert aratott az ország első kő-papír-olló magyar bajnoksága, ezért idén második alkalommal is megrendezi a Gibbon Games és a Food Truck Show Hunary. A verseny szeptember 7-én 18.00 órakor keződik a Kincsem Parkban, és teltház esetén (256 fő) várhatóan legalább három órán keresztül zajlik majd.

A bajnokságon egyeneságú kieséses rendszerben választják ki a legjobbat, a továbbjutáshoz a versenyzőknek legalább kétszer kell legyőzniük az ellenfelüket. A szabályok csak az utolsó körökben változnak: a legjobb 16-nak 5 meccset kell megnyernie a továbbjutáshoz, az első helyért pedig már 9 párbajban kell győznie a leendő magyar bajnoknak.

A kő-papír-olló játék története többszáz évvel ezelőttre nyúlik vissza, első említése a Ming-dinasztia idejéből való. Ekkor még nem a most ismert három eszköz harcolt egymással, hanem különböző képzeletbeli szörnyek. A most, világszerte ismert változat a XX. században terjedt el Ázsiában, ahol a papírt ruhaanyagként, takaróként említették. Az 1920-as évekre már Európában is ismert volt, ahol az első bajnokságot az Egyesült Királyságban 2007-ben rendezték meg.

A rendhagyó versenyek és rendezvények a Food Truck Show egész hétvégéjén folytatódnak: a pénteki kő-papír-olló bajnokság után szombaton elefántsimogatóval és Street Art Show-val, az ország legnagyobb utcaművész-versenyével készülnek a szervezők.

Bővebb információk az esemény Facebook oldalán.