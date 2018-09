Csók nélkül is szikrázik a levegő Katinka és szerelme között

Bár az uszodában nyílt titok, az egyszerű szemlélőnek fel sem tűnne, hogy Hosszú Katinka és Dudás Dániel egy párt alkot. Pedig remekül megvannak, aminek köze lehet ahhoz, hogy a háromszoros olimpiai bajnok eredményei újra kezdik az egy évvel ezelőtti Katinkát idézni.

„Nyílt titok az uszodában, hogy együtt vannak. Ám a nyilvánosság előtt nem vállalják fel a szerelmüket. Nem láttam még, hogy kézen fogva sétálnak a medence partján vagy nyíltan megcsókolják egymást, de még puszit sem adnak a másiknak. Mégis szikrázik körülöttük a levegő” – idéz egy neve elhallgatását kérő uszodai forrást a Bors.

Újra bajnoki formában:

Az említett forrás szerint Hosszú Katinka új edzőjének, Petrov Árpádnak a szerepe is rendkívül fontos abban, hogy a bajnoknő kezd visszatalálni ahhoz a formájához, amivel éveken át elkápráztatta a világot, de a formajavuláshoz biztosan köze van annak is, hogy kiegyensúlyozott lett a magánélete is.

Hosszú Katinka az úszó világkupa-sorozat első, kazanyi állomásán tizenegy éremmel (öt arany, három-három ezüst és bronz) zárta a sorozat első hétvégéjét, és a harmadik helyen áll az összetett pontversenyben. Dudásnak sem lehet oka panaszra: 1500 méter gyorson megszerezte első világkupaérmét (egy bronzot), majd Katinkával, Jakabos Zsuzsával és Verrasztó Dáviddal ezüstérmes lett a 4x100-as mixed vegyes váltó tagjaként.

Az úszók vk-sorozata szerdától péntekig Dohában folytatódik, majd következik az úgynevezett második klaszter, melynek az egyik állomása Budapest lesz, ahol október 4-6. között randevúznak a világ legjobb úszói a Duna Arénában.