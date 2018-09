Hosszú Katinka kibékült egykori legjobb barátnőjével

Hosszú Katinka nem csak a medencében, a parton is kezdi visszanyerni régi önmagát. Ennek az egyik legújabb jele, hogy kibékült korábbi barátnőjével, Jakabos Zsuzsannával.

Remek hangulatban zárták a magyar úszók a világkupa sorozat kazanyi állomását, és mindannyiuk közül kiemelkedett a tizenegy érmet (öt arany mellett három-három ezüst és bronz) szerző Hosszú Katinka. Az Iron Lady ráadásul nem csak a medencében, hanem a parton is visszatalál a régi Katinkához: mint azt a Borsnak nyilatkozva a csapathoz közel álló informátor elmondta, végig remek volt a hangulat az orosz városban. Ráadásul egy régi barátság is újra feléledt, miután Katinka kibékült Jakabos Zsuzsannával.

"Meglepően jó volt a hangulat az egész csapaton belül. A két lány is kezd egymásra találni. A váltóban elért harmadik hely is egyértelműen annak tudható be, hogy egyre jobb a kapcsolat Katinka és a többi úszó között" – mondta a lap forrása. Abban a bizonyos 4x100-as mixed vegyesváltóban Hosszú és Jakabos mellett Verrasztó Dávid és Dudás Dániel úszott.

Hosszú és Jakabos éveken át nagyon jó barátnők voltak, rendszeresen egy szobában laktak az edzőtáborok és a versenyek alkalmával, csak Shane Tusup feltűnése után romlott meg a kapcsolatuk - de ez szinte a teljes magyar csapatra igaz volt, miután az amerikai edző nem nézte jó szemmel, ha felesége valakivel - szerinte - túlságosan közvetlen volt.

A két úszóklasszis barátságának helyreállításában kulcsszerepe lehet, hogy Katinka edzéseit június óta Petrov Árpád irányítja, aki történetesen Jakabos Zsuzsa edzőjének és férjének, Petrov Ivánnak a testvére.

A világkupasorozat csütörtöktől Dohában folytatódik.