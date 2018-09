A focipályán robbant le a mentőautó, a játékosok tolták le

A brazil bajnokságban a Rio de Janeiró-i rangadón találkozott vasárnap a Flamengo és a Vasco da Gama csapata, a játékosok pedig megmutatták, ha baj van, akkor ők is össze tudnak fogni.

A meccsen megsérült a Vasco da Gama játékosa, Bruno Silva, akiért a mentő be is gurult a pályára, de nem tudott elindulni. Természetesen a Flamengo játékosai is segítettek, a két csapat közös erővel tolta be a járművet.

Silvát egyébként a vizsgálatok után kiengedték a kórházból, a meccs pedig 1-1-re végződött.

A Flamengo 4., a Vasco a 17. helyen áll a brazil bajnokságban.