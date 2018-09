Idén is magyar rendezvénnyel debütál az új FIFA

Ahogyan a korábbi években, idén is különleges launch party-val és virtuális focikupával köszönti a hazai közösség a világ legismertebb futballszimulátorának, a FIFA-sorozatnak a legújabb tagját - olvasható az EuroFIFA közleményében.

A magyar közösség egyik legaktívabb tagja, a 2011 óta töretlenül működő Euro FIFA az elmúlt évekhez hasonlóan 2019 szeptemberében is játékra hívja a játékosokat, hogy kiderüljön, ki a legjobb ismeretlen vizeken evezve. A FIFA 19 számos újdonságot tartogat az előző évek játékaihoz képest, többek közt új kickoff módokkal, dinamikus taktikai beállításokkal, új kapura lövési rendszerrel, valamint kiterjesztett licencekkel. Az EA SPORTS legjobban futó franchise-ának legújabb szereplője szeptember 28-án kerül a boltok polcaira, így a 29-én a budapesti Hi5-ban megrendezendő esemény az egyik első esély a játékosok számára, hogy kipróbálják magukat a megújult pixelgyepen.

A különleges launch party természetesen nemcsak a játék bemutatásáról szól, hanem egyben kőkemény verseny is, ahol 128 fő mérheti össze a tudását az értékes nyereményekért 10 db PlayStation 4 konzolon.

Azonban ne valami kocsmakupára gondoljunk: az Euro FIFA az évek során kidolgozott hivatalos versenyszabályzattal, illetve tapasztalt FIFA-játékvezetők bevonásával készül a megmérettetésre, melyre a regisztráció első napjain több sokat megélt esportoló is jelezte részvételét. Fontos kiemelni azonban, hogy a szervezők nem egy professzionáls megméretést terveznek ezen a rendezvényükön sem, sokkal inkább a játék öröméért, a FIFA 19 megismeréséért invitálják a játékosokat a bajnokságra.

A verseny nyereményei közt értékes Konzolvilág-utalványok – melyeket felhasználva akár a FIFA 19-et is beszerezhetik a legjobbak – és a friss Juventus-igazolás, a sokszoros aranylabdás Cristiano Ronaldo meze is megtalálható egy igazi bajnokság természetes velejárói, a győzteseknek járó serleg és érmek mellett.

A szervezők részéről tervben van egy hivatalos, több héten át tartó bajnokság is, az Euro FIFA Weekend League is, mely során hétről hétre kisebb csoportok képviselői mérethetik meg magukat a konzolok előtt, a sorozat végén egy végleges győztest hirdetve. A legjobb három játékos erre a ligára is ingyenes nevezést nyer.

A FIFA 19 Launch Party-ra ezen az oldalon várják a nevezéseket, hogy minél többen mérhessék össze tudásukat az eddigi legjobb FIFA játék megjelenésének másnapján.