Egy szál tangában jelentette be sérülését a bombázó orosz hokis nő

A Szpartak Moszkva jégkorong szakosztálya új szintre emelte a játékosok sérülésének kommunikálást. Persze az ilyen esetekhez kell egy megfelelő alany, de ez most adott volt Julija Usakova személyében. A 28 éves korábbi testépítő-fitneszmodell egy szál tangában fekszik az orvosi ágyon, ha sokáig nézzük a képet, feltűnik, hogy a lábán kötés van. A játékos ugyanis kificamította a bokáját, ráadásul két lábujja is eltört. Szerencsére azonban jól halad a felépülése, és már le is került a sérültlistáról.