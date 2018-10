Lionel Messi élete inspirálja a Cirque du Soleil új produkcióját

A világ egyik legjobb focistájának tartott argentin Lionel Messiről készíti új produkcióját a kanadai Cirque du Soleil társulata.

A világhírű kanadai akrobatikus cirkuszi társulat először foglalkozik a focival egy műsorában.

Messi egy videót posztolt Instagram-oldalán, amelyben piros bohócorral focizik a Cirque du Soleil logójával díszített pólóban. „Megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem együttműködésemet a Cirque du Soleil-jel egy 2019-es új műsor elkészítésében, amely az életemről és a futball iránti szenvedélyemről szól” – írta a spotroló az Instagarmján.

A The New York Times cikke emlékeztetett arra, hogy az argentin futballsztár jól keres üdítők, ruhamárkák, mobilok és egy orosz bank reklámozásával, továbbá a nevét adta egy 2020-ban Kínában megnyíló szórakoztató parkhoz is.

A lap szerint egyelőre nem derült ki, hogyan dolgozza előadássá a társulat az Argentínában született Messi történetét, aki gyerekként növekedésihormon-hiányban szenvedett, de később a spanyol F.C. Barcelona sztárja és a futballtörténet egyik legjobb játékosa lett.

A Cirque du Soleil közleményében azt írta: „a labdarúgó-legenda hihetetlen tehetségéből és eredményeiből merítenek ihletet a műsorhoz”. Az előadással 2019-ben kezdenek nemzetközi turnét, de még a helyszíneket és időpontokat sem jelentették be.

Messi a cirkuszi társulat nagy rajongójának vallotta magát közleményében, és mint fogalmazott „őrületesnek és hihetetlennek” érzi, hogy egy előadásuk róla, a szenvedélyéről és a sportjáról fog szólni.

Jonathan Tétrault, a Cirque du Soleil elnöke úgy vélte: a Messi-előadás érdekli majd a közönséget, és minden futballszurkolót megérint majd.

Az akrobatikus produkcióit történetbe ágyazó társulat a futballtémával valószínűleg olyan új közönséghez akar eljutni, akiket a világszerte futó húsz előadásuk, köztük a Beatles és Michael Jackson előtt tisztelgő műsoruk eddig nem vonzott – írta a The New York Times.

A Cirque du Soleil 1984-ben Montrealból indult. Előadásaikat, amelyekben 70 ország 1400 művésze vett részt, eddig mintegy 190 millióan látták.