Három magyar csapat a kézi BL-ben, az olaszok rangadót játszanak az NL-ben

A labdarúgó-válogatott szünetben kicsit lazább a tv-műsor, mint egy átlagos hétvégén, azonban a sport szerelmesei így sem panaszkodhatnak. Vasárnap három magyar csapat is pályára lép a kézilabda Bajnokok Ligájában: A férfiaknál a bajnok MOL-Pick Szeged, míg a nőknél a Ferencváros és a BL-címvédő Győri Audi ETO KC. A tenisz kedvelői három döntőt is végigizgulhatnak, míg az amerikai futball-rajongók szoríthatnak a magyar válogatottnak, ezt követően pedig két NFL-meccsel is levezethetnek.