Visszavonult az ország legidősebb igazolt focistája

A hétvégi Zalahaláp elleni bajnokin visszavonult az ország legidősebb igazolt labdarúgója, a tapolcai Gyevnár Kálmán.

Az MLSZ Veszprém megyei igazgatóságának híre szerint a Tapolcai Öregfiúk FC futballistája a maga 75 éves korával nem csupán a dunántúli megye, de egész Magyarország legöregebb igazolt focistája volt. A csapattársai által Papának nevezett játékos csak a nagypályás focitól vesz búcsút, mint a tiszteletére rendezett kis ünnepségen elmondta, ő ezen túl is a helyi öregfiúkhoz tartozik, teremtornákon, kispályán és sportbaráti meccseken is számíthatnak rá, illetve ahogy eddig is, megmarad továbbra is a csapat keramikusának.

Gyevnár Kálmán igazi örökmozgó és elkötelezett hobbisportoló, aki a foci előtt kipróbálta a kézilabdát, az atlétikát, a tájfutást, a vitorlázó- és a sárkányrepülést, de nem idegen számára a motorozás és éa vitorlázás sem.