Felavatják a Vidi új stadionját, csoportelsőségre hajtanak a női kosarasok

Nincs BL, így nem a foci áll a szerdai nap középpontjában. Persze a Vidi-Újpestet érdemes lesz nézni, amelyen debütál a hazaiai új stadionja. Előtte a magyar női kosárválogatott az Eb-selejtezőcsoport első helyéért játszik Oroszországban, és aki szereti a kosárlabdát, az Hanga Ádámnak és a Barcelonának is szoríthat az Euroligában. De pályára lép a Veszprém is a kézi-BL-ben, és fontos nemzetközi meccset játszik a Szolnok és az OSC vízilabdacsapata is.