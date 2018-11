Magyaros rangadó Németországban, Atlético-Barca Spanyolországban

Itt van a nyakunkon a tél, ami nemcsak az időjárásból, hanem a sportkínálatból is kiderül. Amellett, hogy Angliában és Spanyolországban is rendeznek egy-egy csúcsrangadót, érdemes lesz a Bundesligát is követni a magyaros találkozó miatt, aki viszont nem rajong a fociért, annak is lesz miből választania.