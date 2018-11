Ibrahimovic a félmeztelen karatéban is legyőzhetetlen - videó

Az amerikai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxy támadója, Zlatan Ibrahimovic újra hozta a formáját. A svéd fenegyerek ezúttal félmeztelenül tartott karate bemutatót, a női rajongók legnagyobb örömére.

A világklasszis labdarúgó nem először bizonyítja – amelyet gyakran hangoztat is –, hogy igazából mindenhez ért, és egyébként mindent jól is csinál. Ezúttal a karate tudását mutatta be, a videóból pedig kiderül, hogy ez is megy neki. Bár azt azért nem ajánljuk, hogy versenyen is elinduljon.