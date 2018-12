A Manchester City menti meg a keddi sportműsort

Ez pont egy olyan kedd, amikor nem rendeznek Bajnokok Ligája találkozókat, de a sorozat egyik esélyesét így is megnézhetjük, ugyanis a Manchester City a Watford vendégeként lép pályára a Premier League hétközi bajnokiján. Franciaországban is rendeznek fordulót, míg az olaszok kupameccseket játszanak, de itthon is vár ránk egy Vasas-Debrecen kupacsata. Akit nem vonz a foci, annak a női kézi Eb-t, valamint a sznúker UK Championshipet tudjuk ajánlani.