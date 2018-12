A táv felénél egyszerűen megállt a rövidpályás úszó-vb angolnája

A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokságon nem csak a sztárokról és a rekordokról szólnak a versenyek.

A vizes sportok nemzetközi szövetsége, azaz a FINA igyekszik minél több nemzetet bevonni a zászlaja alatt zajló versengésekbe, így rendre feltűnnek olyan sportolók is a medencében, akik, hogy úgy fogalmazzunk, nem igazán tudnak úszni. Eric az Angolna, a 2000-es sydney-i olimpia sztárja, időközben már megtanult úszni, sőt edző lesz, és szívből szurkolunk, hogy Ramah Arifi is ezt az utat járja be. Az afgán sportolónak azonban egyelőre még a 100 méteres mellúszás is legyőzhetetlen feladatnak tűnik, mert 50 méter után egyszerűen megállt. Másodpercekkel később a futam győztese is megérkezett.