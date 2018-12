Hosszúék a medencében, pályán a Juve, a City, a Tottenham és a Real

A rövidpályás úszó-vb utolsó előtti napján három magyarnak is szoríthatunk a döntőkben, majd beindul a focidömping, magyar, angol, német, olasz, spanyol és francia meccset is nézhetünk. És persze darts-vb-t, téli sportokat, Formula-E-t, valamint rendhagyó módon NFL-t is.