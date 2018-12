Egy szavunk sem lehet a 2018-as évre a sportesemények mennyiségére és minőségére. Egy fantasztikus téli olimpiával kezdtünk, majd jött a BL-döntő, nyáron a foci-vb-n csodálhattuk a horvátok menetelését. Ezek csak a legfontosabbak, amiket ugyanúgy kísértek a bulvár vonatkozású hírek, ahogyan a kisebb rendezvényeket. Összeszedtük azokat a színes témákat, amikkel címszavakban jellemezhetnénk ezt az évet.

Hosszú-Tusup, gyorskorcsolya magyar arany, Babos Tímea, neymaring, Ronaldo a Juventusban, Conte és Mourinho egy-egy emlékezetes sajtótájékoztatója - csak néhány azokból a 2018-as történésekből, melyek összefoglalják az évet a sportvonatkozású hírek szempontjából.

Az évtized válása

Legyen bármennyire is szent a magánélet, van egy magyar sportoló, akit annyira imádnak az olvasóink, hogy gyakorlatilag mindegy is, mi történik vele, elég leírnunk a nevét, máris tízezrek olvassák. Hosszú Katinka minden egyes rezdülése, minden fotója, egyre gyakoribb mosolygós nyilatkozata lankadatlanul érdekli az embereket. Nem csoda, hogy az év első fele edző-férje, Shane Tusuppal kapcsolatos válságáról szólt.

A kettejük közötti, a nyilvánosság előtt zajló konfliktus májusra mélyült el, amikor a háromszoros olimpiai bajnok úszónő saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy a közös munkának és a házasságuknak is vége. Nem sokkal később Katinka félmilliónál is több követővel rendelkező közösségi oldala eltűnt a Facebookról, majd Tusup nyílt levélben közölte, hogy felesége kétszer is megcsalta. Másnap a sportolónő Instagramján azt írta, hogy Facebook-oldalát az adminjogokkal rendelkező Tusup törölte. A legnépszerűbb magyar sportoló közösségi felületei kisebb kihagyás után azóta is hiba nélkül működnek, Shane Tusup viszont teljesen passzívvá vált, május végén kiadott nyílt levele óta semmit nem posztolt. Válóperük szeptemberben kezdődött, szakértők és ügyvédek szerint akár évekig is elhúzódhat a hatalmas, majdnem kétmilliárd forintos közös vagyon miatt.

Az év fogadása

Talán minden sportrajongó emlékszik arra a februári napra, amikor a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang összetételű férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltónk ötezer méteren győztes lett Phjongcshangban, megszerezve ezzel Magyarország első téli olimpiai aranyérmét. Ez már önmagában felejthetetlen sportsiker, de a fiúk még tetézték azzal, hogy eleget tettek Usain Bolt kihívásának. A világ egyik leggyorsabb embere ugyanis a téli olimpia előtt azt ígérte, a téli olimpia minden bajnokának pezsgőt küld, aki a védjegyévé vált pózban áll fel a dobogóra.

A magyarok így pattantak a pódium tetejére, az azóta focistává lett Bolt kommentelt is Insta-posztjuk alá, majd néhány hónappal később beváltotta ígéretét, és egy hatliteres, valamint hat kisebb üveg pezsgőt küldött a magyar bajnokoknak.

Az év magyar meglepetése

Természetesen a gyorskorcsolya váltó aranyérme után: Tóth Ivett műkorcsolyázó világrengető felbukkanása az olimpián. A 19 éves magyar sportolóért egy pillanat alatt odalett az egész világ, főleg a rockerek. Rövidprogramját ugyanis komolyzene helyett egy másik klasszikus, az AC/DC Black és Thunderstruck című szamára adta elő. Az NBC kommentátorpárosának, Tara Lipinskynek és Johnny Weirnek kifejezetten nem tetszett a formabontó előadás, de a netes felhasználók egyként álltak ki Tóth Ivett mellett. A rock- és metálrajongó közönség tárt karokkal és napokon át lengetett metálvillákkal fogadta be a fiatal lányt, aki több szakértő szerint is frissességet vitt a kicsit lelassult, már-már unalmas sportágba.

Mutatjuk a felejthetetlen produkciót.

Az év vicce

Ugyancsak a téli olimpiához köthető, de egészen más vonatkozásban a honosított Elizabeth Swaney teljesítménye. A női síakrobatika félcső számában mutatott be felejthetetlen produkciót: úgy csúszott le, hogy egyetlen akrobatikus elemet sem csinált meg a síakrobatika sportágban. Mintha csak egy amatőr síelő kellemes, vasárnapi csúszkálását látta volna a világ.

Komoly kis vita kerekedett az esetből előbb a neten, majd szakmai körökben is. A kommentelők közül sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a korábban amerikai kormányzójelöltként is induló nő esetleg asztronautaként is kipróbálja-e magát, de volt, aki egyszerűen csak megírta Swaney-nek, hogy mennyire rossz.

Az év arculatváltása

2018-ban új arcát mutatta meg a legjobb magyar teniszezőnő. Babos Tímea éve fantasztikusan kezdődött, Grand Slam-bajnok, majd világelső is lett, másodszor is WTA-bajnokságot nyert. Az Origónak adott interjújában őszintén beszélt arról, hogyan éli meg a hullámvölgyeket, és mindezzel párhuzamosan egyre közvetlenebbé vált rajongói és követői számára a közösségi oldalakon.

Instagramjára az év második felében az addigiaknál jóval több és jóval merészebb fotót tett ki magáról a népszerű sportoló. Arculatváltását a jelek szerint nemcsak százezernél több követője, hanem a szakma is üdvözli.

Az év főnévi igeneve

Elég csak leírnunk, hogy neymaring, máris mindenki tudja, miről van szó. A horvátok menetelése, az angolok majdnem-feltámadása mellett a 2018-as foci-vb logója, mémje, egyszóval szimbóluma lehetne Neymar alakítása. A brazilok méregdrága támadója először a szerbek elleni csoportmeccsen mutatott be elképesztő alakítást, majd a Mexikó elleni nyolcaddöntőben próbálta megismételni a produkcióját.

Az egésszel csak annyit ért el, hogy jobbnál jobb mémek születtek a mutatványból, és legalább nekünk is van mit felidéznünk a nyári torna legjobb pillanatai közül.

Itt a neymaring:

Az év legviccesebb sajtótájékoztatója

Antonio Conte akkor még a világ legértékesebb futballcsapatát irányította, amikor normál üzemmódban hagyott telefonja tette viccessé meccs utáni sajtótájékoztatóját. A Chelsea azóta menesztett olasz edzőjét a felesége hívta, a szakember pedig összetéveszthetetlen olasz akcentussal magyarázta a történteket.

Nyugodtan megbüntethetnek, engem is nagyon idegesít, ha a társaságomban valaki mással ez történik" - ekkor még mindig nem volt vége a komikus másodperceknek. Az újságírók közül valaki ugyanis megkérdezte, hogy csak nem tejet kell hazavinnie, mire Conte őszinte nevetéssel felelt.

Az év máshogy legviccesebb sajtótájékoztatója

Akkor még emelkedett hangon követelt magának tiszteletet, azóta csapatot keres magának és a 22 és fél millió fontos végkielégítését számolgatja José Mourinho. A Manchester United csapnivaló formában játszott irányítása alatt, majd miután hazai pályán 3-0-ra kikapott a Tottenham Hotspurtól, a portugál szakember karrierje történetének legsúlyosabb hazai veresége után kikérte magának az újságírók kritikus kérdéseit.

Just now, Jose walks out on post match press conference with this... pic.twitter.com/Cb5C9DWYeB — Kyle Martino (@kylemartino) 2018. augusztus 27.