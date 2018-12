Dzsudzsák Balázs szexi magyar modellnek csapja a szelet

Kimondottan jó kapcsolatot ápol Sebestyén Ágnes modell és Dzsudzsák Balázs, az emírségekbeli Al-Ittihad Kalba magyar válogatott labdarúgója. Olyannyira, hogy nemrégiben a nő a focistától kért segítséget, hogy gyorsabban gyógyuljon sérült lába, de azt is elárulta, korábban még SMS-t is küldött neki a szélső.

„Régóta ismerjük egymást. Akkor kezdtünk el beszélgetni, amikor még az egyik budapesti szórakozóhelyen dolgoztam. Egyik nap rám is írt, hogy mi van veled, cseresznye, ez pedig a formás fenekemre utalt” – mesélte a Blikknek Sebestyén Ágnes, nem is tagadva, hogy megkedvelte a válogatott labdarúgót. Érezhetően van köztünk kémia, de a távolság közénk állt, nem tudtunk annyit találkozni, ami egy kapcsolat kialakulásához kellene. Most barátok vagyunk, gyakran beszélünk, sőt, nemrégiben tőle kértem segítséget” – tette hozzá.

A nő ugyanis még a nyáron megsérült a Ninja Warrior forgatásán, ahonnan azonnal kórházba kellett szállítani. A síp- és a szárkapocscsontja eltört, nyolcórás műtéten esett át, fémet építettek a lábába, amely a sérült testrészt rögzíti – ám nem gyógyult rendesen.

„Tudtam, hogy Balázsnak is volt már sérülése, és megkértem, kössön össze azzal a specialistával, aki őt kezelte. Természetesen azonnal segített. Végül a professzor máshoz irányított, aki egy egy hónapos gyógyszeres kúrát javasolt, ami hatott.”