Ilyen frizurával is ritkán lehet látni Hosszú Katinkát

Mint ismert, Hosszú Katinka egy arany- és két ezüstérmet nyert a Lausanne-ban rendezett kétnapos rövidpályás úszóverseny második napján, így összesen négyszer végzett az első helyen az év utolsó versenyén. Az Iron Lady már haza is tért, így volt ideje egy kicsit magával is foglalkozni.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó a közösségi oldalon köszönte meg a szurkolóinak az egész éves biztatást, de azt is elárulta, hogy kivasalta a haját, így tényleg készen áll az ünnepekre.

„Szeretném Nektek megköszönni a sok biztatást e nehéz év végén! Tegnap versenyeztem idén utoljára, Lausenne-ban. Már itthon is vagyok és már nagyon készen állok a Karácsonyra. Gondolom Ti is! Még arra is volt ma időm, hogy kivasaljam a hajam" – írta Hosszú Katinka a kép mellé.