Hosszú Katinka végigbűnözi a karácsonyt

Hosszú Katinka, ahogy mindig, most is itthon tölti a karácsonyt. Ilyenkor teljesen ki tud kapcsolni erre a néhány napra, de szinte rögtön edzőtáborba megy az ünnepek után. Erről az időszakról a Borsnak mesélt az Iron Lady.

Az úszónő elárulta, hogy eddig mindig sikerült Magyarországon töltenie a karácsonyt, és ez idén is így lesz, 24-én este pedig természetesen bajai halászlé is kerül az asztalra. Mint mondja, az állandóság miatt ez a kedvenc időszaka az évben.

Éppen az állandósága miatt szeretem a karácsonyt, mert tudom, hogy ugyanazt fogom csinálni, mint az elmúlt húszegynéhány évben, ez a stabil pont az életemben. Karácsonykor újra gyereknek érzem magam.

Hosszú bevallotta azt is, hogy ilyenkor nem igazán figyel az étrendjére, „végigbűnözi” a karácsonyt, három napig folyamatosan eszik. A szokásoknak megfelelően ezúttal is az egyik érme lesz a karácsonyfájuk csúcsdísze, méghozzá a glasgow-i Eb-n szerzett 200 vegyes aranya, mert azon még ő is meglepődött akkor.

Az úszóklasszis azt is elmondta, hogy szinte minden évben zoknit, könyvet és csokit szokott kapni, és edzőjének, Petrov Árpádnak valamilyen humoros meglepetéssel készül.