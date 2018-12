Péntek este összeházasodott az Egyesült Államokban Allie Quigley és Courtney Vandersloot. A két amerikai kosaras évek óta egy párt alkotott, érdekesség, hogy mindketten szerepeltek magyar klubcsapatban és a magyar válogatottban is.

Allie Quigley 2009-ben érkezett Magyarországra, a Pécs játékosa lett, majd 2013-ban tagja lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatottnak. Jelenleg a Chicago Sky játékosa, kétszeres WNBA All-Star.

Courtney Vandersloot szintén Chicagóban szerepel, de Törökországban is légióskodott, miközben rövid ideig a Győr játékosa is volt, ő 2016-ban vette fel a magyar állampolgárságot, 2017-ben ott volt az Európa-bajnokságon is.