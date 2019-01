Kubatov Gábor szerint a bírók tönkreteszik a hazai labdarúgást

Közel egyórás év végi beszédet mondott Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke. A klubvezető éles szavakkal bírálta a honi labdarúgó játékvezetőket, de a magyar futballistákkal sem bánt kesztyűs kézzel. Kitért a többi szakosztályra is, illetve a Fradiváros nevű beruházás állapotát is megismerhették a hallgatók.

Bevezetésként Kubatov Gábor a zöld-fehér klub idei sikereit sorolta föl, miszerint a felnőtt sportolók 97 aranyat, 91 ezüstöt és 75 bronzérmet nyertek 2018-ban. Ami lehetett volna több is, hiszen a női kézilabdázók mindössze egyetlen gólra voltak a bajnoki címtől, ahogy a férfi és a női labdarúgócsapatok is harcban voltak az első helyért. Ami a labdarúgást illeti, Kubatov hosszabban is kitért a magyar játékvezetők ténykedésére.

"Öt éven keresztül azt az elvet követtem, hogy a játékvezetők egyszer ide tévednek, egyszer oda, és ezek kiegyenlítik egymást. Csak ha megnézzük az elmúlt évek nagy meccseit, például a Videoton ellenieket, valahogy a részünkre sosem tévedtek. Ennek folytatása kell, hogy legyen! A tavalyi évben is mindenki értetlenül állt azelőtt, hogy miért piszkáljuk a bírókat, hogy miért kelünk ki Kassai Viktor ellen. Nézzék meg, Magyarország legjobb játékvezetője olyat hibázik, ami elképzelhetetlen. És nincs mea culpa a bírók részéről, tönkreteszik ezt a gyönyörű játékot, és stadionnyi emberek mondják azt, ez méltatlan a magyar labdarúgáshoz" – mondta Kubatov, hozzátéve, hogy Orosz Pállal, az FTC Zrt. vezérigazgatójával közösen lépéseket fognak tenni ez ügyben, mert "tűrhetetlen, amit a játékvezetők csinálnak, pedig személyesen jó a viszonyunk az MLSZ főtitkárával és elnökével."

Ami a férfi labdarúgócsapatot illeti, az elnök elmondása szerint Thomas Dolltól azért köszöntek el, mert nem tudta az elvárt eredményeket hozni, helyére viszont a világ száz legjobb edzőjének egyik – Szergej Rebrov – érkezett. Kubatov ugyan büszke rá, hogy a Fradi kezdőjében rendre öt-hat magyar játékos játszik, de jobb, ha mindenki felkészül a csapat előtt álló változásokra.

„Az első keret nagy átrendezés előtt áll, lesznek benne egészen fájdalmas döntések – mondta az elnök, aminek ezúttal is a pénz az oka, de egészen máshogy, mint sokan gondolnák. – Egy ukrán utánpótlás-játékost fele annyiért lehet megvenni, mint egy magyar utánpótlás-játékost. Fizetésben is kevesebbért lehet elhozni egy külföldit, mint egy magyart. A magyar játékosok ráadásul pillanathedonisták, az aktuális pénz mindig értékesebb a számukra, és ezért elmennek olyan csapatba is, ahol aztán alig játszanak.

Kubatov dicsérte a játékmegfigyelő hálózathoz idén csatlakozó és rendkívül hasznos munkát végző korábbi válogatott középpályást, Hajnal Tamást, és elárulta, hogy nagy erőkkel dolgoznak egy 17 éves korosztályos magyar válogatott focista Ferencvárosba csábításán.

A Fradinak fontos a focicsapat harmadik csillaga, azaz a harmincadik bajnoki cím, de nem lesz könnyű menet, mert "az öt pont elény kevés". A női kézilabdázók is nehéz helyzetben vannak, mert a "folyamatosan világválogatottat építő Győrrel" túlnyomórészt magyar játékosokkal próbálja felvenni a versenyt Elek Gábor csapata.

Elhangzott, hogy a Népligetbe tervezett Fradiváros építése elől minden akadály elhárult, nyár végén, ősz elején megkezdődhet az építékezés, az átadás pedig 2022-re vagy 2023-ra várható.

A klub idei 120. születésnapjára a Fradi Múzeummal és Ferencváros önkormányzatával közösen készül a klub, valamint dolgoznak egy modern jegyértékesítési rendszer bevezetésén is.