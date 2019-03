Ranieri életben tartaná az AS Roma a BL-álmait

A hétfői televíziós műsor finoman szólva is visszafogottabb, mint a hétvégi sportdömping, de így is akadnak néznivaló mérkőzések. Az AS Roma a kiesés elől menekülő Empoli fogadja a Serie A 27. fordulójának záró mérkőzésén. A fővárosi csapat kispadján pedig másodszor debütálhat Claudio Ranieri, aki 2009 és 2011 között már irányította a Farkasokat. A Bundesliga 25. fordulójának záró mérkőzésén a dobogós álmokat dédelgető Frankfurt a 11. helyen álló Düsseldorf otthonában lép pályára, míg a portugál bajnokságban a Benfica fogadja a Belenensest. Ezen kívül folytatódik az Indian Wells-i tenisztorna, de a síugrás és a kerékpározás szerelmesei sem maradnak hoppon.