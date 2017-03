Újabb hosszútávú versenyt akar behúzni a Ford Chip Ganassi Racing

Kilenc hónapon belül a világ három leghíresebb hosszútávú autóversenyét szeretné megnyerni az amerikai csapat.

A Ford Chip Ganassi Racing három Ford GT-vel száll versenybe március 18-án a Sebring 12 órás futamon. Ha sikerül nyerniük, akkor a csapat elmondhatja magáról, hogy a világ három leghíresebb hosszútávú autóversenyén is győzött, méghozzá kilenc hónapon belül. Az amerikaiak történelmi győzelmet arattak tavaly a Le Mans-i 24 óráson a GTE Pro kategóriában, idén pedig a Daytona Rolex 24 óráson is verhetetlenek voltak a GTLM osztályban.

A Ford Chip Ganassi Racing csapata Forrás: Ford Magyarország

Ahogy a Rolex 24-en, Stefan Mücke, Olivier Pla és Billy Johnson most is a 68-as rajtszámú Ford GT-vel állnak rajthoz, így három autóra bővül a 66-os és 67-es rajtszámú gépekből álló IMSA WeatherTech flotta. Sébastien Bourdais továbbra is a 66-os autót vezeti Joey Handdel és Dirk Müllerrel, Scott Dixon pedig újra Ryan Briscoe és Richard Westbrook társaként autózik a 67-es rajtszámú Ford GT-ben.

A csapat 68-as rajtszámú Ford GT-je Daytonában Forrás: © 2017 Wes Duenkel/Wes Duenkel

Pla, Mücke és Johnson – akik most csatlakoznak a FIA Hosszútávú Világbajnokság idei első futamának állandó versenyzőihez – Monzában kezdik a FIA WEC szezont a versenysorozat The Prologe nevű hivatalos tesztjén, méghozzá még ezen a héten a Sebring 12 órás futam után; a bajnokság első megmérettetése áprilisban lesz Silvestone-ban.