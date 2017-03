James Bond nyomában a WRC mezőnye

Harmadik fordulójához érkezik a rali-világbajnokság: Mexikóban, a szezon első murvás versenyén rajtol el a mezőny a pénteki gyorsaságikkal.

A helyszín hagyományosan Sebastian Ogier pályájának számít, korábban ugyanis háromszor is (2013-ban, 2014-ben és 2015-ben) a francia volt a befutó a Mexikó Ralin. A világbajnokság első két futama, a Monte-Carlo Rali és a Svéd Rali havas, hideg körülmények között zajlott, most a másik véglet: a meleg és a murva teszi majd próbára az autókat és a pilótákat.

Mexikóváros központi tere, a Zócaló Forrás: AFP/Alfredo Estrella

Új helyszínről, Mexikóváros központi teréről, a Zócalónról rajtol majd a mezőny csütörtök este. Ez az a tér, ahol a "Spectre" című James Bond film nyitójelenetében látható helikopteres akciót forgatták. A pénteki gyorsaságik között két maratoni szakasz is lesz. Az útvonal Guanajuato mellett halad el, és egy különleges földalatti etapot is beiktattak a vonalvezetésbe, ahogyan az alábbi videón is látható.

A címvédő Sebastian Ogier, az M-Sport World Rally Team versenyzője izgatottan várja a mexikói fordulót.