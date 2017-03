WTCC és bitang gyors Forma-1 - lesz izgalom idén a Hungaroringen

Idén is nagy lesz a forgalom Mogyoródon: a túraautó-világbajnoksággal kezdődnek, a kamion Eb-vel zárulnak a nyári programok, a legnagyobb durranás a Forma-1 lesz. Szavazhat, hogy ön szerint világbajnok lesz-e Michelisz Norbert.

A WTCC mezőnye május 12-14-én érkezik Magyarországra. A rajongók és a szakértők szerint is a gyári Honda magyar pilótájáról, Michelisz Norbertről fog szólni ez az év. A versenyző korábban az Origónak kijelentette, hogy 2017-ben világbajnok akar lenni. Hasonló tervei vannak Michelisz portugál csapattársának, Tiago Monteirónak is. A tavalyi világbajnoki bronzérmes szintén a végső győzelemre hajt idén, így garantáltan nagy csaták várhatók a márkatársak között.

Michelisz és Monteiro küzdelméről szólhat az idei szezon a WTCC-ben Forrás: DPPI media/Francois Flamand

Minden bizonnyal korábbi csapattársuk, Rob Huff is beleszól majd a küzdelembe.A Münnich Motorsportra és privát Citroenre váltó britnek is világbajnoki ambíciói vannak, csakúgy, mint a rohamosan fejlődő Volvo gyári csapatának.

Volt F1-es pilóta fia vezeti a magyar csapat autóját

Marokkó és Olaszország után Mogyoród a harmadik állomás a versenynaptárban, így mire május közepén hozzánk érkezik a WTCC mezőnye, már lesz halvány képünk az erőviszonyokról. Igaz, a magyar szurkolóknak teljesen mindegy, hol autózik Michelisz, minden évben több tízezren mennek ki a Hungaroringre, hogy kedvencüket biztassák. Ennek köszönhetően a WTCC a Forma-1 után a második legnépszerűbb gyorsasági autós sorozatnak számít. Az utóbbi években a nézőszám a két nap alatt mindig meghaladta a 35 ezret.A sorozat magyar csapata, a Zengő Motorsport idén a korábbi F1-es pilóta, Olivier Panis fiát indítja az egyik Hondával, a másikban magyar pilóta ül majd.

Aurelien Panis vezeti idén az egyik zengős Hondát Forrás: DPPI/Florent Gooden

Túraautókkal kezdődik a nyár is

Nyár elején is túraautóktól lesz hangos a mogyoródi pálya:június 16-18-án a német túraautó-bajnokság, a DTM bivalyerős autói versenyeznek a Hungaroringen. A sorozat mostanra annyira népszerűvé vált, hogy már nemcsak német pályákra, hanem európai helyszínekre is elutaztatják a résztvevőket.

Rengetegen voltak kíváncsiak a DTM tavalyi hungaroringi futamára Forrás: Farkas Péter - Origo

Tavaly is elképesztő hangulatot hoztak magukkal a pilóták, akik előbb látványos show keretében mutatkoztak be Budapest belvárosában, majd kemény csatákat vívtak a Hungaroring aszfaltján. A versenyzők között találjuk a Forma-1-ből átigazolt Timo Glockot és Paul di Restát, de hatalmas sztárnak számít a címvédő Marco Wittmann, valamint a szintén BMW-t hajtó Augusto Farfus, és az Audival versenyző Mattias Ekström is.

Minden eddiginél gyorsabb F1-es autók

A túraautók után a formaautók foglalják majd el a pályát és a paddockot: július végén, 28-30-ig rendezik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A március végén rajtoló idei szezon legnagyobb kérdése, hogy az új technikai szabályok borítják-e az eddigi erősorrendet, és képes lesz-e valamelyik csapat megszorongatni a Mercedest - ami a tesztek alapján nagyon is elképzelhető.

A felgyorsuló Forma-1 idei nagy kérdése, hogy lesz-e kihívója a Mercedesnek Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A változtatásoknak köszönhetően az autók leszorító ereje sokkal nagyobb lett, a szárnyak méretei is módosultak, valamint a gumik is nagyobbak, mint korábban. A Pirelli átalakította a keverékeket és a szerkezetet is, az ennek köszönhető nagyobb tapadás pedig akár 3-5 másodpercet is javíthat az eddigi köridőkön. Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy a Forma-1 történetének leggyorsabb autóit láthatjuk idén a Hungaroringen.

Ha kamion, akkor Kiss Norbert

Augusztus utolsó hétvégéjére is jutnak bőven lóerők a kamion Európa-bajnokságnak és Kiss Norbertnek köszönhetően. A kétszeres Európa-bajnok magyar versenyző neve garancia az izgalmakra és a látványos előzésekre. Az ETRC hosszú kihagyás után 2015-ben tért vissza Magyarországra, idén augusztus 26-27-én láthatja a közönség testközelből a bivalyerős versenykamionokat.

Kiss Norbert neve egyet jelent a kamion Eb-vel és az izgalmas versenyekkel Forrás: MTI/Marjai János

Megújul a pálya

A tavalyi újraaszfaltozás után idén a szezon előtt már nem nyúlnak a Hungaroringhez, de 2017 őszén megkezdődik az elavult komplexum korszerűsítése. Nemcsak területileg, hanem funkcionálisan is elkülönítik a felújítás három ütemét. Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtuk, előbb főként a nézők, majd a sportszakma igényeit elégítik ki,a harmadik lépésben pedig olyan kiegészítő szolgáltatatásokat tesznek lehetővé, melyek a versenyek nélküli hétköznapokon is kicsábíthatják a pályára a látogatókat.