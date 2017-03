Megkapta kulcsemberét Michelisz a Hondától

A 2017-es szezonban Michelisz Norbert ismét magyar mérnökével, Bári Gergellyel dolgozik együtt a Castrol Honda WTCC-s csapatában. Juhász Szabolcs adatmérnök is erősíti kettejük munkáját.

Michelisz mérnöke tavaly az olasz Andrea Cisotti volt, Bári Gergely pedig a portugál pilóta, Tiago Monteiro mellé került. A csapatvezető akkor azzal indokolta a döntést, hogy így nagyobb a fejlődés lehetősége valamennyi érintettnél, és megelőzhető a klikkesedés is. Alessandro Mariani a túraautó-világbajnokság idei évada előtt hosszasan elbeszélgetett Michelisszel és Bárival is arról, hogyan képzelik el a további munkát. Elfogadta érvelésüket, amely szerint még eredményesebbek lennének, ha újra együtt dolgozhatnának. Így az olasz Cisotti visszakerül Monteiróhoz, az újonc Ryo Michigami mérnöke pedig Nicola de Val lesz.

A március 15-ig tartó monzai teszten a csapat bemutatta mindhárom idei Honda Civicet: az autó jelentős aerodinamikai, mechanikai- és motorfejlesztésen esett át.

Bajnoki címért küzd a csapat

Érzem, hogy fantasztikus évad előtt állunk" - nyilatkozta Michelisz Norbert. "A tavalyi volt az első évem az új csapatnál, időbe telt, mire megszoktam az új közeget, de nagyjából az év közepére minden a helyére került, és abszolút versenyképesek lettünk.

A téli tesztidőszakban pedig nagyot léptünk előre. A JAS Motorsport további tervezett változtatásai még nagyobb löketet adnak majd, ezért meggyőződésem, hogy idén még erősebbek leszünk."

Hasonlóan bizakodó Tiago Monteiro is, aki tavaly elhalászta az összetettbeli harmadik helyet a magyar versenyző elől.

Amióta a Hondánál versenyzem, még egy szezon előtt sem voltam annyira izgatott, mint most - árulta el a portugál versenyző. "A WTCC-ben töltött időszak alatt tavaly voltunk a leginkább versenyképesek, a csapat és személy szerint én is. A téli fejlesztések alapján reális cél lehet idén a csapat- és az egyéni világbajnoki cím megszerzése is. Természetesen vannak erős riválisok a mezőnyben és a csapaton belül is, szóval biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas szezonunk lesz."

Michelisz és Monteiro nemcsak csapattársak, barátok is:

A csapat újonca, a japán Ryo Michigami is nagy reményekkel indul neki az évadnak. "Rengeteget tanultam télen a Civicről és a bajnokságról is. Több száz kilométert teszteltem Európában. Világszínvonalú pilóták vannak a csapatban, és tudom, hogy mindenki keményen dolgozik a minél jobb eredményekért. Tudom, hogy a legtöbb pálya nekem teljesen új lesz, mégis izgatottan várom a kihívásokat." - mondta Michigami.

Ugyancsak a téli időszakban tett előrelépések alapján bizakodo Alessandro Mariani csapatvezető is. "Fantasztikus az együttműködés a JAS Motorsport és a Honda mérnökei között. Nagyon sokat tudtunk előrelépni az autóval, az aerodinamikai és mechanikai területen különösen. Nagyon örülök, hogy Ryo is csatlakozott a csapathoz, nagyon gyorsan tanul és hamar beilleszkedett közénk."

A FIA túraautó-világbajnoksága Marokkóban kezdődik április 8-9-én. A tíz fordulós évad utolsó versenyét Katarban rendezik majd december elsején.