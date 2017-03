A hivatalos, kollektív monzai teszt után a Hungaroringen folytatta az idei autók próbálgatását a Honda WTCC-s csapata. Az Origo a lehető legközelebbről nézhetett bele a munkába. A paddockban nemcsak a túraautó-világbajnokságról esett szó, hanem kiderült az is, hogy a csapat magyar és portugál pilótája mit gondol a szombati portugál-magyar vb-selejtezőről.

Annak ellenére, hogy a WTCC mezőnyéből csak a Honda gyári csapata, és a legnagyobb riválisnak tartott német All-Inkl Motorsport érkezett Mogyoródra, elég nagy volt a nyüzsgés a pálya paddockjában. Nem véletlen, hiszen a japánok nagy létszámmal érkeztek: mindhárom pilótájukat és két versenyautót hoztak magukkal a szezon előtti tesztre.

Azért választottuk a Hungaroringet, mert a helyszín a versenynaptárban is szerepel, az időjárási körülmények ideálisak, valamint logisztikailag is könnyen megoldható a felszerelés ide szállítása" - mondta az Origónak Alessandro Mariani, a Honda gyári programjáért felelős JAS Motorsport csapatfőnöke.

"A téli fejlesztések alatt aerodinamikai, motorikus és technikai területeken egyaránt dolgoztunk, most ezeket próbálgatjuk. Ezért nehéz még megmondani, hogy pontosan hol értük el a legnagyobb előrelépést" - mondja szűkszavúan az olasz szakember a garázsban folyó munkákról.

Más a privát és más a kollektív teszt

A Honda boxaitól nem messze Rob Huff és az All Inkl Motorsport dolgozik. A brit pilóta és a német csapat kettősét a legnagyobb bajnokesélyesnek tartják idén. Egy ilyen teszten annyira óvja mindenki az adatait, hogy a németek főnöke, Dominik Greiner külön megkérte a Hondát: ne engedje a fotósokat az autójuk közelébe. A kollektív teszteken is hasonló a titkolózás, habár azokon az eseményeken - Mariani szerint - nem a technikán van a hangsúly. "A hivatalos teszt, amilyen a múlt heti monzai volt, valójában egy show, ahol a világbajnokság bemutatkozik. Ilyenkor ismertetik az új szabályokat, hatalmas a sajtójelenlét. A privát tréningeken ennél jóval komolyabb munka folyik" - árulja el a csapatvezető.

Bári Gergely versenymérnök szerint az érdemi munka már korábban elkezdődik. "A felkészülés jóval a teszt előtt indul. A mérnökök és a megfelelő döntéshozók ilyenkor egyeztetnek arról, hogy mit próbálunk majd ki. Alapvetően két irányt lehet megkülönböztetni: vagy új alkatrészeket, fejlesztéseket vagy kimondottan beállításokat próbálgatunk. Jelen esetben, itt a Hungaroringen mindkettő megtörténik, igyekszünk mindkét területen dolgozni" - mondja Bári Gergely, aki idén újra Michelisz Norbert mellett dolgozhat.

A gyári Hondánál töltött első évükben elszakították őket egymástól, Bári a portugál Tiago Monteiro mérnöke volt, Michelisz Norbertet pedig az olasz Andrea Cisotti segítette. Akkor a vezetés azzal indokolta a döntést, hogy így tudták a legnagyobb fejlődési lehetőséget biztosítani valamennyi érintett számára, valamint nem szerették volna, ha a magyarok klikkesednek. Idén azonban újra együtt dolgozhatnak, ahogyan korábban évekig tették ezt a Zengő Motorsportnál. Bári Gergely elmondása szerint nem kellett különösebben kilincselniük a változtatás érdekében. "A vezetőség részéről mindkettőnket megkérdeztek, mi pedig Norbival együtt elmondtuk, miért lenne jó, ha visszakerülnénk egymás mellé. Ők mérlegeltek és meghozták ezt a döntést."

A teszt menetéről Michelisz mérnöke elmondta: nagyon hasonlít a lebonyolítása a világbajnoki futamok szabadedzéseihez. "Az alapvető különbség, hogy sokkal több időnk van, több az erőforrás is, nem kell kapkodnunk. A menetrend ilyenkor az, hogy az autó megy pár kört a pályán, azután bejön, megnézzük az adatokat, meghallgatjuk a pilóta visszajelzését. Ezek tükrében, valamint a korábban eldöntött elemzések alapján beállítjuk az autót.

Az egyenesekben kell javulni

Éppen egy ilyen "menés"-nek hívott etap után kérdezhetjük Micheliszt, aki a tőle megszokott mosollyal üdvözli az újságírókat, majd kezdi is sorolni a tesztekkel kapcsolatos tapasztalatait. "Idén szerencsére sokat mentünk, ez már a hetedik-nyolcadik alkalom. Jobb autónk van, mint tavaly volt, de van még hova javulnunk, elsősorban az egyenesekben elért végsebességben. Légellenállásbeli előrelépésre is szükség van, de az idei karosszéria-fejlesztések ezt lehetővé teszik. Azért jó, hogy van két autó, mert azonos körülmények között a legjobb az összehasonlítás. Ha csak egy autóval mennénk és arra raknánk rá az összes fejlesztést, különböző napokon tesztelve, az nem adna valós képet" - avat be a publikus technikai részletekbe a tavalyi összetettbeli negyedik helyezett. Michelisz a hazai pályán nemcsak versenyezni, hanem tesztelni is szeret, szerinte ebből a két napból nagyon sokat tanulhatnak.

"Örültem, hogy a Hungaroringre jöttünk, mert a mostani eredményeket jól tudjuk majd használni a versenyhétvégén. Ráadásul nem egyedül vagyunk, itt van az All-Inkl és Rob Huff, így van összehasonlítási alapunk. Központi időmérés ugyan nincs, de vannak informális jellegű köridők, amik alapján elmondhatom, hogy közel vagyunk Huff Citroenjéhez."

A kétautós tesztelés előnyei között említette még a magyar versenyző azt is, hogy az egyiken inkább motorikus, a másikon karosszériális fejlesztéseket próbálgatnak. Az pedig, hogy mindhárom versenyzőjét elhozta a Honda, további segítség Michelisz szerint. "Minél több versenyző van jelen, annál nagyobb a minta - a csapat szempontjából. Az én szempontomból pedig nagyon jó, hogy én tehettem meg a legtöbb kilométert. Azt nem tudom, ez mi alapján dől el. Lehet, hogy azért, mert nekem kell többet javulni, vagy azért, mert velem akarják a fejlesztéseket kipróbálni."

Michelisz Norbert és csapattársa, a portugál Tiago Monteiro is egyetért abban, hogy kétségtelenül Rob Huff az idei legnagyobb világbajnoki esélyes. Michelisz szerint a kérdés csak az, hogy a Citroen gyári támogatásának hiánya mekkora hatással lesz Huff teljesítményére, és hogy a csapat mennyire van felkészülve az üzemeltetésre. Tiago Monteiro úgy fogalmazott korábbi márkatársáról: nem kétséges, hogy ő lehet idén a befutó. Ugyanakkor további hat-hét emberrel kell még számolnunk a mezőnyből."

A foci is előkerült

Az ebédidő végeztével a csapatvezető, a pilóták, és a mérnökök is folytatják a munkát. A motorok újbóli beindítása előtt már csak egy gyors kérdésre van idő: milyen eredményre számít a két versenyző a szombati portugál-magyaron? "Már mondtam is Tiagónak, hogy nagyon el fogjuk verni őket. De komolyra fordítva, hasonlóan izgalmas meccsre számítok a két csapat között, mint amilyen a tavalyi Eb-n volt. Szerintem 2-1-re nyerni fogunk" - mondja optimistán Michelisz. Monteirót azonban szemmel láthatóan nem hatotta meg Michelisz tippje. Mosolyogva csak annyit tett hozzá: "nem szeretem a focit, nem is tudom, pontosan miről van szó."