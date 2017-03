Sziporkáztak az újoncok a MotoGP idénynyitóján

Eső, törölt időmérő, egy újonc, aki vezeti a futamot, majd egy másik, aki meg is nyeri nagy csatában - bőven hozott drámát a MotoGP idénynyitó futama a katari villanyfényben.

A tesztszezont uraló yamahás újonc, Maverick Vinales hiába indult a pole-ból, egy másik elsőéves, Johann Zarco hamarosan az élre tört, majd szép előnyt épített ki magának. Vinalest megelőzte a ducatis Andrea Dovizioso, a suzukis Andrea Iannone, valamint a hondás Marc Márquez is. Ekkor kezdődött csak az igazi dráma: elesett Zarco...

majd Iannone bizonyította be, hogy bármikor képes az új motorját is eldobni.

Lassan a vb-címvédő Márquez is kiesett a győzelemért vívott harcból, lehagyta Vinales, majd a tizedik helyről induló Valentino Rossi is. Innentől Vinales és Dovizioso csatázott a győzelemért, míg Rossi magabiztosan őrizte a harmadik helyét. Vinales és Dovi jó párszor helyet cserélt, végül a spanyol ért be elsőként. A második futamgyőzelmét aratta, és az első yamahásat, ezzel csatlakozott a több csapattal nyerni tudók elit klubjához.

Doviziso behúzta másodiknak a Ducatit, Rossi megszerezte a 186. dobogós helyét az elitben, Márquez éppen lemaradt a dobogóról. Majdnem megfeledkeztünk a Jorge Lorenzóról és Cal Crutchlowról - az előbbi kicsúszott az első körben, majd visszakapaszkodott a 11. helyig, az utóbbi kétszer is elcsúszott, a második után már nem folytatta a futamot. Most lett csak igazán aktuális Lorenzo egy héttel ezelőtti mottója: az élet nem lesz könnyebb, neked kell erősebbnek lenned.

"Az első kanyarban el kellett vennem a gázt, különben ütközünk Zarcóval - árulta el Vinales. - A pálya nagyon csúszott, nem tudtam a saját tempómat motorozni, de fokról fokra újra összeszedtem az önbizalmamat. Mégis, amikor Dovit beértem, nem tudtam, hogyan előzzem le."

Vinales kemény, Dovizioso puha gumikat választott, az utóbbi szerint ez döntött: "Néhol jól működtek az abroncsok, máshol nem. Összességében rendben volt, de Maverick ellen nem volt esélyem."

Valentino Rossi kilencszeres bajnokként is jó adat öniróniával beszélt a leintés után. A rosszul sikerült előszezonra, és a tizedik rajthelyére utalva megjegyezte, hogy "egészen biztosan nem fogadtam volna a saját dobogós helyemre! Talán tíz euróval. Délelőtt három-négy beállítást is kipróbáltunk, és egyik sem igazán működött. A versenyre motort cseréltünk, amivel jól rajtoltam, és általában jobbnak éreztem. Örülök, hogy az egész versenyen láttam Mavericket, a teszteken ez egyszer sem sikerült."

Rossi az idénynyitót magát is tesztnek használná, amennyiben elég információt gyűjtöttek, hogy kitalálják, hogyan tovább.

Lorenzo azt mondta, a verseny első felében olyan köridőket produkált, mint az élboly, aztán viszont elfogytak a gumijai, ezért nem tudta beverekedni magát a top 10-be. Hasonló történt Márquezzel is, pedig "ha minden a helyén lett volna, dobogóért, sőt győzelemért harcolhattunk volna. Kemény első gumikkal akartunk indulni, de a bizonytalan körülmények miatt inkább közepesre váltottunk, amivel a hétvége legnagyobb hibáját követtük el. Az egész futamon nem tudtam erősen fékezni, és pár kör után el is fogyott az első gumi. Úgy döntöttem, oké, fejezzük be a versenyt, és irány Argentína".

A szezon két hét múlva folytatódik a Termas de Río Hondo pályán.