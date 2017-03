Alessandro Mariani szerint Michelisz Norbert és versenymérnöke, Bári Gergely kihozhatják egymásból a maximumot. Saját, hondás pilótáival együtt hat-hét világbajnoki esélyest lát a túraautó-világbajnokság idei mezőnyében, a legnagyobb riválisnak Robert Huffot, valamint a Volvókat tartja. Nem fogja rangsorolni a versenyzőit, és reméli, hogy hamarosan eldől a WTCC sorsa. A Honda hungaroringi tesztjén beszélgettünk az olasz csapatfőnökkel.

Alessandro Mariani úgy tartja össze a Honda WTCC-s csapatát, mint egy igazi olasz családfő a famíliát. A hungaroringi privát teszten is mindenkihez van egy szava, miközben a legnagyobb nyugalommal sétálgat a versenykamion és a garázsok között. Felváltva egyeztet a versenyzőkkel, mérnökökkel, szerelőkkel. Figyeli és irányítja a munkát, amiért cserébe nem vár el sokat: csupán a legjobb teljesítményt.



Mindenről olaszos lazasággal nyilatkozik, a humor sem áll távol tőle. Arról, hogy mi a titka a Hondának, meglepő őszinteséggel beszél.

Nekünk, olaszoknak nagyon fontos a család, igyekszünk ezt a munkába is átvinni.

Örülök, hogy a japán kollégák is részesei ennek, jó más kultúra képviselőivel együtt dolgozni, nagyon barátságos nálunk a hangulat. De nem mindig könnyű a közös munka, pontosan az eltérő habitusunkból, kultúránkból adódóan. Meg ott van a jetleg is, amivel a japán kollégák rendszeresen küzdenek, amikor Európába utaznak. Közös viszont bennünk, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk a Honda felé, és az autóversenyzés a szenvedélyünk. Szeretek a japánokkal együttműködni, egyenesek, szorgalmasak és rendkívül hatékonyak" - mondta az Origónak a Honda gyári programjáért felelős JAS Motorsport csapatvezetője.

A Honda magyarországi privát tesztjére szinte teljes létszámmal érkezett a csapat: a három pilótához két autót hoztak, hogy a lehető legtöbbet léphessenek előre a fejlesztésekben. "Télen három fő területen dolgoztunk. Az aerodinamikai, motorikus, technikai újításokat egyaránt próbálgatjuk most, még nehéz megmondani, hol a legnagyobb a javulás."

Erős ellenfelekre számít

Michelisz Norbert az Origónak korábban elmondta, idén a világbajnoki címért fog küzdeni, és hasonlóan nyilatkozott lapunknak csapattársa, Tiago Monteiro is. Sőt a konkurens csapatok közül a Volvo is a magyar versenyzőben látja az egyik legnagyobb idei ellenfelét. Alessandro Mariani azonban meglehetősen kritikusan kommentálta ezeket a híreket.

Nem gondolom, hogy csak a Honda pilótái fognak harcolni a végső győzelemért. Mindenki elfelejti, hogy bár a Citroën gyári szinten már nincs jelen a sorozatban, az autói még itt vannak, és erősek is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a WTCC-ben szereplő autók gyári támogatás nélkül is évekig versenyképesek maradnak. Ez idén is így lesz" - jósolja Mariani.

Az olasz szakembernek nemcsak az autóra, hanem a személyre is szinte biztos tippje van, akit ráadásul jól is ismer. Ott van az All-Inkl Motorsportnál Rob Huff, korábbi világbajnok, tavaly még nálunk ment. Nagyon erős ellenfél, elképesztő rutinnal, nehéz lesz legyőzni. Aztán ott a Volvo. Az előző szezonban nyomás nélkül tudtak dolgozni a minél jobb eredményen, idén három bitang jó pilótával versenyeznek, nagyon erős ellenfelet látunk bennük. Arra számítok, hogy hat-hét versenyző esélyes a világbajnoki címre, de a pontos erőviszonyok csak két-három versenyhétvége után derülnek ki."



A Hondánál nem lesz pilótarangsor

Ami viszont már most, a 2017-es világbajnoki szezon kezdete előtt biztos, hogy a Hondánál nem lesz egyes-, kettes-, hármas számú pilóta. "Nem tervezünk csapatsorrendet, soha nem is rangsoroltuk a versenyzőinket. Ezt nem tartom jó módszernek, mert amint kijelölnék egy első számú pilótát, az a többiek számára meglehetősen demotiváló lenne. Természetesen, ha valamelyikük gyorsabb, szerencsésebb lesz, és nagy az esélye a világbajnoki címre, akkor mindannyian együtt dolgozunk majd a sikeréért"



- árulja el terveit.

Bízik a Michelisz-Bári duóban és az FIA-ban

Michelisz Norbert és Bári Gergely versenymérnök kettőséről úgy gondolja, kihozhatják egymásból a maximumot. "Egész hosszú egyeztetés előzte meg a végső döntést. Meghallgattuk mindkettőjüket, és úgy láttuk, igazán erős páros lehet az övék, mert az évtizedes közös munkának köszönhetően nagyon jól ismerik egymást. Mindketten sokat fejlődtek az előző évben itt, a Hondánál, és ha ennyire motiváló számukra a másik jelenléte, akkor miért ne próbálhatnánk meg."

A WTCC jövőjével kapcsolatban Mariani nem túl optimista, de reméli, hogy hamarosan konkrét híreket kapnak majd a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. "Ebben a pillanatban nincsenek pontos információink, és ez nagyon frusztráló. Nehéz úgy dolgozni, hogy azt sem tudjuk, mi lesz jövőre, nem tudjuk, milyen programmal kellene készülnünk. A Class One bevezetését (közös DTM és SuperGT szabálykönyv - a szerk.) jó ötletnek tartom, növelné a sorozat népszerűségét. Remélem, hogy az FIA áprilisi tanácskozásán kiderül, mi lesz a jövő" - zárta Mariani.