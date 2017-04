17 éves magyar pilótával támad a M1RA

Amikor tettvágy, lehetőség és szerencse találkozik az eltökéltséggel, abból olyan merész dolog sülhet ki, mint alig harminc évesen csapatot indítani egy nemzetközi túraautó-sorozatban. A M1RA létrejötte pedig - az ötletgazdák szerint - igazi őrültség. Michelisz Norbert vállalkozásáról van szó, mely a TCR International Series nevű sorozatban indul idén két pilótával, akik közül az egyik 17 éves. Első versenyükön, most vasárnap Grúziában mutathatják meg, mit tudnak.

Miközben a WTCC-s gyári Honda pilótájaként idén - nem titkoltan - a világbajnoki címért küzd, addig a konkurenciának számító TCR-ben csapattulajdonosként kell majd helyt állnia. Michelisz Norbert az Origónak korábban azt mondta: annyira ideálisak voltak a körülmények az ötlet megvalósításához, hogy hiba lett volna kihagyni. A Honda és a JAS Motorsport támogatásával, a csapatvezetőként dolgozó Bári Dáviddal hozták létre a M1RA-t,mely két Honda Civic-ket indít a túraautó-világbajnokság versenytársának tekinthető sorozatban. Az egyiket a rutinos olasz, Roberto Colciago vezeti, aki megnyerte a svéd-túraautóbajnokságot, majd tavaly a TCR olasz regionális bajnokságát is. Ő lehet a csapat kulcsembere, hiszen a JAS Motorsport a 49 éves versenyzővel fejleszti a TCR-ben versenyző Civiceket. A másik autóban a 17 éves magyar tehetség, Tassi Attila ül, akinek fiatal kora ellenére már ötéves versenyzői rutinja van, a TCR-t is kifejezetten jól ismeri, hiszen másfél évig a szintén magyar B3 Racing színeiben versenyzett a sorozatban. Nem véletlen, hogy Michelisz és Bári őt választották pilótájuknak.

Michelisz Norbert, Tassi Attila és Bári Dávid (balról) a M1RA fiatal hármasa Forrás: M1RA

Emlékszem, egy januári délutánon edzésről mentem haza és megjelentek nálunk. Ott ült Dávid és Norbi, nagyon meglepődtem. Elkezdtünk beszélgetni róla, hogy mi az elképzelésünk. Nem kellett sokat gondolkodnunk apukámmal, belementünk, mert nagyon tetszett az ötlet" - idézi fel a kezdeteket Tassi Attila. A döntésénél nagyban befolyásolta Michelisz személye. "Sok pluszt ad egy versenyzőnek, ha a csapattulajdonos vezetéstechnikai dolgokban is tud segíteni. Nekem idáig nem nagyon volt olyan, aki ezzel kapcsolatos tanácsokat adott volna."

Michelisz aktív versenyző csapatvezetőként vezetéstechnikai tanácsokkal is tudja segíteni pilótáját Forrás: M1RA

"Nem azért indulok, hogy utolsó legyek"

Attila szerint - habár elsődlegesen nem tőle várják a legjobb eredményeket a csapatnál - mégis lehet valami erőssége a rutinos pilótákkal szemben. "Ahogy Bári Dávid mondta, mi fiatalok úgy szívjuk magunkba az öreg rókáktól ellesett információkat, mint a szivacs. Ez lehet az egyik előnyöm, hogy gyorsan tanulok." A tizenéves pilóta nem most csöppen a túraautózás sűrűjébe, ez további segítség lehet neki az idei versenyeken. "Tavaly nagyon sok tapasztaltot gyűjtöttem a TCR-ben. Ismerem a pilótákat, a stílusukat, ez mindenképpen pozitivum. Ugyanakkor sok az új versenyző, akik nagyon erősek, rengeteg tapasztalattal jönnek. Keményen kell majd a sikerért dolgozni, de megteszünk érte mindent. Tudom, hogy Norbiék nem tőlem várják a legnagyobb eredményeket, hiszen Colciagónak nagyobb rutinja van, de én sem azért indulok, hogy utolsó legyek. Jó lenne év végén a top ötben végezni, minél többször a dobogón állni és egyszer futamot nyerni. Ezek a céljaim, és van is erre reális esély."

17 évesen már rutinos versenyzőnek számít Forrás: M1RA Facebook

Attilának a pálya mellett az iskolában is bizonyítania kell, de ez nem jelent gondot neki. "Nem vagyok magántanuló, hanem egy speciális gimnáziumba járok, ahol a versenyek idejére elég bevinnem egy kikérőt a csapattól. Maximálisan figyelembe veszik a versenyzést, ha például lemaradok egy témazáróról, azt nem kell azonnal bepótolnom, hanem adnak felkészülési időt."

29 évesen már másodszor csapatvezető

A M1RA-t vezető Bári Dávidnak van már csapatirányítási tapasztalata, a B3 Racingnél hasonló feladatai voltak tavaly. Az ismert terep ellenére azonban tart kicsit az előtte álló feladatoktól. Vannak félelmeim, persze, de igyekszem elhessegetni őket. Jóleső izgatottság van bennem, egészséges felelősséget érzek. Szeretem feszegetni a határaimat, mert tudom, hogy ilyenkor teljesítek legjobban. Tudjuk, hogy nehéz lesz, ugyanakkor tudjuk, hogy ha megcsináljuk, ráadásul jól, az nagyon jó érzés lesz" - mondta az Origónak.

Még nincs harminc éves, de már másodszor irányít csapatot Bári Dávid Fotó: Hirling Bálint - Origo

Michelisz versenymérnökének, Bári Gergelynek a testvére egy évet töltött a TCR-ben, előtte is hasonló kategóriájú autókkal dolgozott, a WTCC-ben is megfordult. Most versenyhétvégéken 15-16 embert irányít majd. A teendőket előre leosztották Michelisszel, pont az egyértelmű feladatmeghatározástól várják a gördülékeny működést. "Én leszek a felelős az eredményességért, de nem mindent kell nekem csinálnom. Olyan embereket választottunk a különböző posztokra, akiknek nyugodtan átadhatunk feladatköröket, mert önállóak és meg tudják oldani. A lényeg, hogy pontosan legyen defiinálva, ki miért felel."

Bári (balra) és Michelisz egyértelműen meghatározták, kinek mi a feladata Forrás: M1RA

Arról, hogy Michelisz az új feladatkörében hogyan teljesít majd, Bári Dávidnak jók a megérzései. "Annak köszönhetően, hogy egy másik sorozatban pilóta, itt pedig csapatvezető, teljesen más nézőpontot képvisel majd, min egy mérnöki vagy más, menedzsment szemléletű szakember. Jó vele együtt dolgozni, mert nincs szükség túl nagy irányítgatásra, hiszen a céljaink közösek és egy nyelvet beszélünk. Ha egyikünk tesz valamit, akkor tudjuk, hogy azt miért csinálta. Ennek köszönhetően nem is volt még konfliktusunk."

TCR, mint a WTCC alternatívája? A TCR-ben többféle autómárka tűnik fel, mint a WTCC-ben Forrás: TCR Series Facebook A TCR International Series elnevezésű túraautó-sorozatot 2015-ben indította el a WTCC korábbi főnöke, Marcello Lotti. A két bajnokság közötti legfontosabb különbség, hogy a WTCC az FIA által elismert világbajnokság, a TCR pedig nem az. Emellett azonban a szabályrendszerben is komoly az eltérés, miközben ugyanis a WTCC a folyamatos fejlesztést szorgalmazza és támogatja, addig a TCR-ben épp ellenkezőleg az a cél, hogy minél közelebb legyen egymáshoz az autók teljesítménye. A TCR-ben tiltott a gyári jelenlét, az elkészült gépeket magáncsapatoknak adják el a gyárak, így tehát keresnek is rajta, miközben a WTCC inkább viszi a pénzt. Nem csoda, hogy a TCR népszerűsége egyre nő, és éppen a túraautó-világbajnokság rovására: előbbi még pénzt is hoz a gyártóknak, utóbbiban viszont komoly befektetésre van szükség az eredmények érdekében.

Rutin és fiatalos lendület egy helyen

Bári Dávid szerint a M1RA ereje abban rejlik, hogy a tapasztalatot és a fiatalos lendületet egyszerre tudják képviselni. Olasz oldalról hozzuk az elképesztő rutint Roberto Colciago és a mérnöke, Giancarlo Bruno személyében. Magyar fronton pedig ott a fiatalság, erő, motiváció, tenniakarás, amivel pótoljuk a tapasztalathiányt. Mindig tudjuk, hogy mi az, amihez nem értünk, nem érthetünk, és nem szégyellünk megkérdezni olyanokat, akik régebbóta űzik ezt." Az első szezonbeli céljaikról magabiztosan beszél. "Nincs értelme úgy autóversenyezni, hogy a középmezőnyt tűzzük ki célul. Csak akkor lehet erőt szerezni, ha nyerünk. Nyerni akarunk, pezsgőt szeretnénk locsolni. Ez egy olyan cél, amit ha elérünk, az megfelelő motivációt adhat a nehezebb időszakokra. Kudarcnak élném meg azt, ha valamire megvan a lehetőségünk, de mégsem teszünk meg érte mindent."

Bári Dávid és Tassi Attila, a M1RA fiatal magyar csillagai Fotó: Hirling Bálint - Origo

A TCR évada április első hétvégéjén kezdődik Grúziában. Szombaton a szabadedzéseket és az időmérőt tartják, a versenyek pedig vasárnap lesznek, magyar idő szerint 11:35 és 13:35-kor.